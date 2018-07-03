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3 июля 2018, 16:15



Дорожные полицейские Норильска получили награды к профессиональному празднику.

В настоящее время отдел ГИБДД насчитывает более 70 сотрудников. ГАИ включает в себя регистрационно-экзаменационное отделение, технический надзор, дорожный надзор, пропаганду, а также отдельную роту ДПС. За десятилетия, прошедшие с момента образования ГИБДД, служба госавтоинспектора стала еще более сложной и напряженной. Все более интенсивным становится движение на дорогах. В сложившейся обстановке работа инспекторов крайне необходима и важна. Сегодня особо отличившихся сотрудников, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, в отделе МВД России по г. Норильску наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Просмотров:175 Сегодня исполнилось 82 года со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Согласно архивным справкам, автомобильная инспекция в поселке Норильск была создана в 1945 году – с подчинением помощнику главного инженера комбината по технике безопасности. В 1949 году в Норильске появились регулировщики уличного движения. В 1953-м одновременно с присвоением поселку Норильск статуса города создана служба ГАИ.В настоящее время отдел ГИБДД насчитывает более 70 сотрудников. ГАИ включает в себя регистрационно-экзаменационное отделение, технический надзор, дорожный надзор, пропаганду, а также отдельную роту ДПС.За десятилетия, прошедшие с момента образования ГИБДД, служба госавтоинспектора стала еще более сложной и напряженной. Все более интенсивным становится движение на дорогах. В сложившейся обстановке работа инспекторов крайне необходима и важна.Сегодня особо отличившихся сотрудников, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, в отделе МВД России по г. Норильску наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.