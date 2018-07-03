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3 июля 2018, 16:29



Еще четыре норильских дома признаны аварийными и подлежат расселению.



Просмотров:313 Это одна гостинка в Норильске - ул. Лауреатов, 31, и три в Кайеркане - ул. Надеждинская, 18, ул. Шахтерская, 5 и 18. Жильцы домов на ул. Лауреатов, 31, и ул. Надеждинской, 18, должны готовиться к переезду уже сейчас, в июне вышло распоряжение об изъятии земельных участков этих зданий. Граждан, в чьей собственности находятся комнаты в этих гостинках, для решения вопросов по переселению из аварийного жилья, ждут в управлении жилищного фонда администрации г. Норильска (ул. Талнахская, 40, каб. 411, прием осуществляется по понедельникам и четвергам с 14.00 до 17.00).