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3 июля 2018, 16:39



Захват в заложники автомобильных номеров и два миллиона за целительство: норильчане соревнуются в оригинальности в способах преступного зарабатывания денег.

Приводя примеры успешной работы оперативников, Геннадий Маслов, начальник ОМВД России по г. Норильску, упомянул о преступлении, которое произошло в начале июня, когда в подвале одного из домов Норильска был обнаружен расчлененный труп мужчины. В кратчайший срок личность погибшего была установлена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что потерпевший с товарищем распивали спиртные напитки, повздорили, подрались. Когда собутыльник понял, что убил своего оппонента, он расчленил тело и спрятал его в подвале собственного дома. Также в минимальный срок раскрыто преступление, связанное с хищением крупной суммы денег: норильчанин у своего знакомого похитил сто тысяч долларов, то есть более шести миллионов рублей, которые тот хранил дома. Полицейские перехватили преступника уже в Ростове-на-Дону. Его этапировали в Норильск, сейчас преступник ждет суда. «Нельзя обойти вниманием мошенничество. В этой сфере произошло снижение количества преступлений по сравнению с прошлым годом - с 80 до 56, однако горожане по-прежнему ведут себя крайне неосмотрительно», - сообщил Геннадий Маслов. Начальник норильской полиции привел несколько примеров, подчеркивающих легкомыслие норильчан. Сдавая квартиру в найм, норильчанка настолько заговорилась с мошенниками, что вместо того, чтобы получить деньги, сама перевела им на счет 95 тысяч рублей. Целительнице Татьяне более двух миллионов рублей пенсионер перевел за оказание экстрасенсорных услуг. Чаще всего люди переводят деньги по объявлениям Авито, не общаясь при этом с продавцами лично и не получая товар в руки. Через один из таких ресурсов мужчина получил предоплату за продажу квартиры сразу от шести граждан на сумму 1,28 миллиона рублей. Завершено и направлено в суд дело мужчины, который в течение года - с октября 2016-го по сентябрь 2017-го - занимался оформлением и продажей авиабилетов для норильчан, потом он аннулировал билеты, присваивая деньги себе. В итоге преступник обогатился на 850 тысяч рублей. Есть и вопиющие случаи, когда норильчанка похищала у людей автомобильные номера и требовала за них выкуп. На сегодняшний день раскрываемость мошеннических преступлений составляет 31%, делать это крайне сложно, говорит Геннадий Маслов, призывая горожан быть максимально бдительными и не вестись на уловки преступников.

Просмотров:226 По итогам первого полугодия в Норильске продолжает снижаться количество зарегистрированных преступлений - на 11% их стало меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.Приводя примеры успешной работы оперативников, Геннадий Маслов, начальник ОМВД России по г. Норильску, упомянул о преступлении, которое произошло в начале июня, когда в подвале одного из домов Норильска был обнаружен расчлененный труп мужчины. В кратчайший срок личность погибшего была установлена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что потерпевший с товарищем распивали спиртные напитки, повздорили, подрались. Когда собутыльник понял, что убил своего оппонента, он расчленил тело и спрятал его в подвале собственного дома.Также в минимальный срок раскрыто преступление, связанное с хищением крупной суммы денег: норильчанин у своего знакомого похитил сто тысяч долларов, то есть более шести миллионов рублей, которые тот хранил дома. Полицейские перехватили преступника уже в Ростове-на-Дону. Его этапировали в Норильск, сейчас преступник ждет суда.«Нельзя обойти вниманием мошенничество. В этой сфере произошло снижение количества преступлений по сравнению с прошлым годом - с 80 до 56, однако горожане по-прежнему ведут себя крайне неосмотрительно», - сообщил Геннадий Маслов.Начальник норильской полиции привел несколько примеров, подчеркивающих легкомыслие норильчан. Сдавая квартиру в найм, норильчанка настолько заговорилась с мошенниками, что вместо того, чтобы получить деньги, сама перевела им на счет 95 тысяч рублей. Целительнице Татьяне более двух миллионов рублей пенсионер перевел за оказание экстрасенсорных услуг. Чаще всего люди переводят деньги по объявлениям Авито, не общаясь при этом с продавцами лично и не получая товар в руки. Через один из таких ресурсов мужчина получил предоплату за продажу квартиры сразу от шести граждан на сумму 1,28 миллиона рублей.Завершено и направлено в суд дело мужчины, который в течение года - с октября 2016-го по сентябрь 2017-го - занимался оформлением и продажей авиабилетов для норильчан, потом он аннулировал билеты, присваивая деньги себе. В итоге преступник обогатился на 850 тысяч рублей. Есть и вопиющие случаи, когда норильчанка похищала у людей автомобильные номера и требовала за них выкуп.На сегодняшний день раскрываемость мошеннических преступлений составляет 31%, делать это крайне сложно, говорит Геннадий Маслов, призывая горожан быть максимально бдительными и не вестись на уловки преступников.