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3 июля 2018, 17:08



Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков вошел в число ключевых экспертов междисциплинарного научно-практического проекта «Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового этапа освоения Арктики».

«Выбор меня в качестве эксперта был не случаен. Более десяти лет я проработал в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в Заполярье, принимал участие в разработке экспертных систем, являющихся ступенькой на пути к искусственному интеллекту», - отметил Александр Пестряков. Председатель горсовета Норильска считает, что пока рано говорить о рынке искусственного интеллекта как в России, так и за рубежом, тем более применительно к Арктике, ведь он находится в начальной стадии формирования. Предварительно известно, в каких странах какие средства вложены в развитие современных информационных технологий и робототехники, однако, речь пока идет о доинтеллектуальной, в сравнении с уровнем развития человека, эпохе интеллектуальных систем. «В России существуют определенные сложности в целевом финансировании направлений по разработке систем искусственного интеллекта. Это лишь отдельные проекты, группы разработчиков и несколько направлений целевого государственного финансирования, а частные инвесторы или крупные компании заинтересованы только в решении собственных задач, но не готовы развивать отрасль в целом. При этом также в России отсутствует общая площадка для их коммуникаций и единая государственная стратегия развития, хотя шаги в это направлении предпринимаются. На днях в Москве создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Считаю, что особенная роль в создании систем искусственного интеллекта отводится именно научным и образовательным учреждениям, решающим задачи по созданию и внедрению высокотехнологичной продукции в самом широком понимании», - добавил Александр Пестряков. Проект исследования искусственного интеллекта в Арктике исполняется Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке Координационного совета по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей. При реализации используются средства поддержки, выделенные АНО «Экспертный Центр ПОРА».

Просмотров:166 Кроме Пестрякова в число экспертов включены специалисты из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Владивостока, Магадана, Нового Уренгоя.«Выбор меня в качестве эксперта был не случаен. Более десяти лет я проработал в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в Заполярье, принимал участие в разработке экспертных систем, являющихся ступенькой на пути к искусственному интеллекту», - отметил Александр Пестряков.Председатель горсовета Норильска считает, что пока рано говорить о рынке искусственного интеллекта как в России, так и за рубежом, тем более применительно к Арктике, ведь он находится в начальной стадии формирования. Предварительно известно, в каких странах какие средства вложены в развитие современных информационных технологий и робототехники, однако, речь пока идет о доинтеллектуальной, в сравнении с уровнем развития человека, эпохе интеллектуальных систем.«В России существуют определенные сложности в целевом финансировании направлений по разработке систем искусственного интеллекта. Это лишь отдельные проекты, группы разработчиков и несколько направлений целевого государственного финансирования, а частные инвесторы или крупные компании заинтересованы только в решении собственных задач, но не готовы развивать отрасль в целом. При этом также в России отсутствует общая площадка для их коммуникаций и единая государственная стратегия развития, хотя шаги в это направлении предпринимаются. На днях в Москве создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Считаю, что особенная роль в создании систем искусственного интеллекта отводится именно научным и образовательным учреждениям, решающим задачи по созданию и внедрению высокотехнологичной продукции в самом широком понимании», - добавил Александр Пестряков.Проект исследования искусственного интеллекта в Арктике исполняется Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке Координационного совета по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей. При реализации используются средства поддержки, выделенные АНО «Экспертный Центр ПОРА».