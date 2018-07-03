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3 июля 2018, 18:11

Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание на ряде строящихся объектах муниципальной собственности


Первым объектом, который посетил градоначальник, стал Норильский колледж искусств на Б.Хмельницкого, 17а. Как пояснил начальник УКРиС Дмитрий Самородов, по работе на объекте есть небольшие недочеты, но подрядчик обещал их устранить в скором времени.
Муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на фасаде здания НКИ был заключен 21 марта. Сумма контракта составила 10,2 млн рублей. При этом площадь выполнения работ - около 2,5 тысяч кв.м. Уже выполнены работы по ремонту и покраске лицевой части фасада со стороны центрального входа, а также ведется штукатурны е и шпаклевочные работы со двора. Завершить работы планируют к 14 сентября.
К 14 сентября должны завершиться работы и на Б.Хмельницкого, 13, где располагается городская баня (оздоровительный комплекс «Лагуна»). Согласно условиям контракта, который составил чуть больше девяти млн. рублей, подрядчик должен выполнить ремонт кровли (1352 кв.м), ремонт фасада (2300 кв.м), заменить диффузоры системы вентиляции на кровле, а также восстановить лепнину на фасаде (колонны, балюстрады, пилястры). Основные работы здесь практически уже завершены: ремонт фасада на 70%, лепнина – на 80%. 5 июля планируется приступить к покраске центральной части здания.
«Состояние бани было ужасное, - говорит Дмитрий Самородов. – Штукатурка валилась кусками, а все из-за проблем с кровлей. Вероятнее всего, придется заменить и стеклопакеты – они также в плохом состоянии».
Основное же внимание Рината Ахметчина было приковано к строительству будущего парка на Комсомольской улице, где работы возобновились в середине июня. Напомним, долгосрочный проект по благоустройству пустыря и территории, прилегающей к озеру Долгому, стартовал в прошлом году. Его планируемая площадь – более 20 Га.
Работа над парком идет с опережением. Предполагается, что первый этап строительства и благоустройства (порядка 13 000 кв.м) завершится ко Дню города, а не в октябре, как говорилось ранее. В текущем году там планируется обустроить пешеходные дорожки, провести освещение, установить 130 лавочек и порядка 40 мусорных урн, оформить газоны (более 3 000 кв.м искусственной травы), возвести забор, смонтировать видеонаблюдение и звуковую аппаратуру. Новая благоустроенная территория для отдыха будет доступна горожанам круглый год и обещает стать востребованной для инвесторов.
«В отличие от прошлого года, на этот раз мы решили использовать другую концепцию и перейти от количества к качеству. По всем объектам мы заранее заключили договора, и сегодня подрядчики нас уверяют, что никаких проблем у нас не будет. Что касается строящегося парка, то мы предполагаем его возвести в несколько этапов. Этим летом горожане уже смогут его оценить. Следующий этап – переход к озеру Долгому, где должна появиться красивая набережная», - прокомментировал итоги поездки Ринат Ахметчин.

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