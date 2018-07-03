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3 июля 2018, 18:24



«Норникель» объяснил причину «красного дождя» в районе Надеждинского металлургического завода

Причиной «красного дождя» стала пыль с крыши одного из зданий Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в «Норникель»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. «В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории, в числе прочего, была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1 (Цех производства элементарной серы - прим. ТАСС). Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее, до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем», - приводит ТАСС СЛОВА собеседника. Представитель компании отметил, что территория, на которой зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковой около НМЗ. «Контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала. По предварительным данным, речь идет об оксиде железа», - добавил представитель «Норникеля», говорится в сообщении.

Просмотров:260 Сегодня по социальным сетям распространились фотографии и видео с парковки перед зданием АБК «Надежды». На снимках отчетливо видно, что вся площадь оказалась затоплена водой коричневого оттенка.Причиной «красного дождя» стала пыль с крыши одного из зданий Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в «Норникель»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.«В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории, в числе прочего, была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1 (Цех производства элементарной серы - прим. ТАСС). Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее, до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем», - приводит ТАСС СЛОВА собеседника.Представитель компании отметил, что территория, на которой зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковой около НМЗ. «Контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала. По предварительным данным, речь идет об оксиде железа», - добавил представитель «Норникеля», говорится в сообщении.