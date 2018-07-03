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3 июля 2018, 19:05



Последствия «красного дождя» ликвидированы. «Норникель» объяснил причины окрашивания парковки у здания АБК «Надежды»

При выяснении причин произошедшего, установлено, что окрашивание произошло в следствии выноса порывами ветра материалов зачистки кровли гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 (далее – ГМУ, ЦПЭС-1). Данные материалы – результат копившихся несколько десятилетий, вплоть до замены в 2016 году, застарелых проливов технологического пульпопровода, находящегося в непосредственной близости от кровли ЦПЭС-1, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля». Собранный материал красно-бурого цвета был зачищен по всей поверхности кровли и подготовлен к вывозу, запланированному на 05 июля 2018 года. Утром 03 июля 2018 года собранный на кровле материал был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки. Усугубил ситуацию дождь, в результате чего площадь окрасилась в характерный цвет. Территория, на которой зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковой около НМЗ, что свидетельствует о единовременном характере происшествия. В настоящий момент на кровле ЦПЭС-1 производятся оперативные работы по вывозу зачищенного материала, территория парковки перед зданием АБК НМЗ приведена в порядок, говорится в сообщении. Руководство Надеждинского металлургического завода приносит автовладельцам, чьи машины находились на парковке, свои извинения и обещает компенсировать затраты по мойке техники.

Просмотров:205 В районе административно-бытового комплекса производственной площадки Надеждинского металлургического завода автомобильная парковка сегодня оказалась окрашена в коричневый цвет.При выяснении причин произошедшего, установлено, что окрашивание произошло в следствии выноса порывами ветра материалов зачистки кровли гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 (далее – ГМУ, ЦПЭС-1). Данные материалы – результат копившихся несколько десятилетий, вплоть до замены в 2016 году, застарелых проливов технологического пульпопровода, находящегося в непосредственной близости от кровли ЦПЭС-1, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля».Собранный материал красно-бурого цвета был зачищен по всей поверхности кровли и подготовлен к вывозу, запланированному на 05 июля 2018 года.Утром 03 июля 2018 года собранный на кровле материал был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки. Усугубил ситуацию дождь, в результате чего площадь окрасилась в характерный цвет.Территория, на которой зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковой около НМЗ, что свидетельствует о единовременном характере происшествия.В настоящий момент на кровле ЦПЭС-1 производятся оперативные работы по вывозу зачищенного материала, территория парковки перед зданием АБК НМЗ приведена в порядок, говорится в сообщении.Руководство Надеждинского металлургического завода приносит автовладельцам, чьи машины находились на парковке, свои извинения и обещает компенсировать затраты по мойке техники.