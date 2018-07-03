Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июля 2018, 20:55



«Заполярник» может быть перенесена во Дворец спорта «Арктика».

«Праздничное шествие пройдет, как и было запланировано. Мы очень надеемся, что погода нас не подведет. Но в случае вероятного ухудшения погодных условий мы будем оповещать жителей Большого Норильска через всевозможные информационные ресурсы. Но мне кажется, что Норильск такой особенный город и люди так трепетно относятся к его дню рождения и так тщательно к нему готовятся, что коллективная энергия может разогнать тучи над городом», - отметила Ирина Субочева. Выбор на стадион «Заполярник» пал из-за его вместимости. Здесь концерт сможет увидеть порядка десяти тысяч человек, максимум 15 тысяч. Тогда как на площади Комсомольской сможет собраться не более шести-семи тысяч. Кроме того, на стадионе больше технических возможностей усилить звук. Что касается спортивных мероприятий, то их проведение так же зависит от погоды и решение о том быть им или нет организаторы будут принимать на месте.

Просмотров:157 Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления культуры Ирина Субочева.«Праздничное шествие пройдет, как и было запланировано. Мы очень надеемся, что погода нас не подведет. Но в случае вероятного ухудшения погодных условий мы будем оповещать жителей Большого Норильска через всевозможные информационные ресурсы. Но мне кажется, что Норильск такой особенный город и люди так трепетно относятся к его дню рождения и так тщательно к нему готовятся, что коллективная энергия может разогнать тучи над городом», - отметила Ирина Субочева.Выбор на стадион «Заполярник» пал из-за его вместимости. Здесь концерт сможет увидеть порядка десяти тысяч человек, максимум 15 тысяч. Тогда как на площади Комсомольской сможет собраться не более шести-семи тысяч. Кроме того, на стадионе больше технических возможностей усилить звук.Что касается спортивных мероприятий, то их проведение так же зависит от погоды и решение о том быть им или нет организаторы будут принимать на месте.