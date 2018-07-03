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3 июля 2018, 20:55



Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Норильска, начнутся с 6 июля

Так, уже 6 июля в 19 часов в Норильской художественной галерее (ул. Талнахская, 78) заработает выставка «Сурово. Сурмава. И Юдин». 7 июля с 12 до 14 часов от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно пробегут участники благотворительного забега «Норильск, беги со мной!». В течение двух дней 7 и 8 июля с 12 до 20 часов норильчане погрузятся в атмосферу фестиваля уличной еды и уличной культуры в рамках гастрофестиваля «Север», который пройдет на стадионе «Заполярник». К числу значимых городских событий можно отнести также: открытие памятной доски «Специалистам Мончегорска» на Кирова, 1 и мемориальной доски Василию Николаевичу Ксинтарису, на Октябрьской, 31. Эти события состоятся 9 и 12 июля соответственно. Начало в 16 часов. С 10 по 29 июля с 10 до 22 часов на стадионе «Заполярник» будет работать шатер генерального партнера 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске - компании «Норильский никель» (U-Nickel sport point)». Его наполнение станет сюрпризом для горожан. Одно известно точнг, что в нем будут скрываться различные спортивные активности для детей различного возраста.

Просмотров:152 В перечне торжественных мероприятий - открытие мемориальных досок, церемонии награждения и чествования работников муниципальных организаций и компании и т.д.Так, уже 6 июля в 19 часов в Норильской художественной галерее (ул. Талнахская, 78) заработает выставка «Сурово. Сурмава. И Юдин».7 июля с 12 до 14 часов от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно пробегут участники благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».В течение двух дней 7 и 8 июля с 12 до 20 часов норильчане погрузятся в атмосферу фестиваля уличной еды и уличной культуры в рамках гастрофестиваля «Север», который пройдет на стадионе «Заполярник».К числу значимых городских событий можно отнести также: открытие памятной доски «Специалистам Мончегорска» на Кирова, 1 и мемориальной доски Василию Николаевичу Ксинтарису, на Октябрьской, 31. Эти события состоятся 9 и 12 июля соответственно. Начало в 16 часов.С 10 по 29 июля с 10 до 22 часов на стадионе «Заполярник» будет работать шатер генерального партнера 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске - компании «Норильский никель» (U-Nickel sport point)». Его наполнение станет сюрпризом для горожан. Одно известно точнг, что в нем будут скрываться различные спортивные активности для детей различного возраста.