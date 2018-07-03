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3 июля 2018, 22:23



В Норильске проводится прокурорская проверка по факту ДТП, в котором пострадали три человека

Установлено, что в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ленинградской, водитель ВАЗ выехал на тротуар и допустил наезд на троих пешеходов. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Городскую больницу № 1, где в настоящее время проходят лечение. В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, степень вины обоих водителей, дана принципиальная оценка их действиям по соблюдению правил дорожного движения с принятием комплекса мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся под особым контролем руководства прокурора города, говорится в сообщении.

Просмотров:155 Как сообщил и.о. прокурора города Хаваж Гутаев, по его поручению организована проверка по факту ДТП на Ленинском проспекте, в результате которого произошел наезд на пешеходов.Установлено, что в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ленинградской, водитель ВАЗ выехал на тротуар и допустил наезд на троих пешеходов. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Городскую больницу № 1, где в настоящее время проходят лечение.В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, степень вины обоих водителей, дана принципиальная оценка их действиям по соблюдению правил дорожного движения с принятием комплекса мер прокурорского реагирования.Ход и результаты проверки находятся под особым контролем руководства прокурора города, говорится в сообщении.