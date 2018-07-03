|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
22:23 В Норильске проводится прокурорская проверка по факту ДТП, в котором пострадали три человека
20:55 Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Норильска, начнутся с 6 июля
20:55 «Заполярник» может быть перенесена во Дворец спорта «Арктика».
19:05 Последствия «красного дождя» ликвидированы. «Норникель» объяснил причины окрашивания парковки у здания АБК «Надежды»
18:24 «Норникель» объяснил причину «красного дождя» в районе Надеждинского металлургического завода
18:11 Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание на ряде строящихся объектах муниципальной собственности
17:08 Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков вошел в число ключевых экспертов междисциплинарного научно-практического проекта «Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового этапа освоения Арктики».
16:39 Захват в заложники автомобильных номеров и два миллиона за целительство: норильчане соревнуются в оригинальности в способах преступного зарабатывания денег.
16:29 Еще четыре норильских дома признаны аварийными и подлежат расселению.
16:15 Дорожные полицейские Норильска получили награды к профессиональному празднику.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх