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4 июля 2018, 10:21



Предприниматели продолжают переход на новые кассовые аппараты

основная задача изменений - сделать розничную торговлю и сферу услуг прозрачнее и усилить защиту прав потребителей с помощью новой кассовой техники. В этом случае федеральная налоговая служба сможет получать данные о каждой операции в онлайн-режиме, а покупатели - проверять покупку через специальное приложение или полученный чек и при обнаружении каких-либо несоответствий обращаться в ФНС. На первом этапе - с 1 июля 2017 года - на новую технику перешли компании, работающие по общей или упрощенной системе налогообложения, а также те, кто платил единый сельскохозяйственный налог. Теперь, год спустя, «умными» кассами должны начать пользоваться предприятия малого и среднего бизнеса с наемными работниками, занимающиеся торговлей или оказывающие услуги общепита и применяющие патентную систему налогообложения либо единый налог на вмененный доход. Последними - с 1 июля 2019 года - на новые правила работы должны перейти индивидуальные предприниматели без наемного персонала. Закон дает право получить налоговый вычет по расходам на покупку новых онлайн-касс - до 18 тысяч рублей на каждый аппарат.

Просмотров:163 Завершился очередной этап кассовой реформы, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2016 году.основная задача изменений - сделать розничную торговлю и сферу услуг прозрачнее и усилить защиту прав потребителей с помощью новой кассовой техники. В этом случае федеральная налоговая служба сможет получать данные о каждой операции в онлайн-режиме, а покупатели - проверять покупку через специальное приложение или полученный чек и при обнаружении каких-либо несоответствий обращаться в ФНС.На первом этапе - с 1 июля 2017 года - на новую технику перешли компании, работающие по общей или упрощенной системе налогообложения, а также те, кто платил единый сельскохозяйственный налог.Теперь, год спустя, «умными» кассами должны начать пользоваться предприятия малого и среднего бизнеса с наемными работниками, занимающиеся торговлей или оказывающие услуги общепита и применяющие патентную систему налогообложения либо единый налог на вмененный доход.Последними - с 1 июля 2019 года - на новые правила работы должны перейти индивидуальные предприниматели без наемного персонала. Закон дает право получить налоговый вычет по расходам на покупку новых онлайн-касс - до 18 тысяч рублей на каждый аппарат.