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4 июля 2018, 10:38



Малый бизнес Красноярского края получит налоговые льготы.

В первую очередь предусматривается поддержка видов деятельности, для которых характерно небольшое количество наемных работников. Например, речь идет о парикмахерских, фотоуслугах, уборке помещений, услугах по присмотру за детьми и больными, репетиторстве, перевозке грузов, производстве хлеба и молочной продукции. «Мы давно говорили об этом законе, — отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев. — Было несколько общественных обсуждений, которые сводились к предложению значительно снизить стоимость патентов по целому ряду видов деятельности. В результате мы пришли к данному законопроекту, который улучшит положение малого бизнеса». После некоторых уточнений депутаты одобрили документ.

Просмотров:164 На комитете по бюджету и экономической политике Законодательного собрания края обсудили изменения в Законе «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае». В частности, предлагается уменьшить стоимость патента для индивидуальных предпринимателей по 40 из 63 видов деятельности. В среднем сумма налога для них уменьшится в три раза.В первую очередь предусматривается поддержка видов деятельности, для которых характерно небольшое количество наемных работников. Например, речь идет о парикмахерских, фотоуслугах, уборке помещений, услугах по присмотру за детьми и больными, репетиторстве, перевозке грузов, производстве хлеба и молочной продукции.«Мы давно говорили об этом законе, — отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев. — Было несколько общественных обсуждений, которые сводились к предложению значительно снизить стоимость патентов по целому ряду видов деятельности. В результате мы пришли к данному законопроекту, который улучшит положение малого бизнеса».После некоторых уточнений депутаты одобрили документ.