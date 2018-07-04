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4 июля 2018, 11:58



Концертная программа - на любой вкус. На День города Большой Норильск пошутит с кавээнщиками, зажжет в ритме R'n'B, станцует рок-н-ролл и споет рок.

15 июля музыкальная тусовка на Комсомольской площади продолжится. С 19 до 21 часа здесь будет проходить концертная программа с участием творческих коллективов города, а также рок-групп Норильска Fancy Friend, «Точка» и City A. Завершится воскресный день дискотекой «Город в едином ритме», которая начнется в девять часов вечера. Грандиозная музыкальная программа ожидает норильчан и на стадионе «Заполярник». В субботу здесь соберутся звезды российской эстрады и высшей лиги КВН. В 17.30 свое выступление начнет невероятный DJ Лимон. Далее эстафету в 18.30 перехватывает «Сборная Камызякского края" по КВН. В 19.00 очарует своим вокалом и тембром голоса певица Слава. В 20 часов норильчане зажгут с группой «Браво», вспомнят песни ретро и окунутся во времена Советского Союза и рок-н-ролла. Для тех, кто любит погорячее и посовременнее, в девять часов вечера ждет пати в стиле R'n'B с исполнительницей Бьянкой. Ну и в настроенческое завершение вечера концерт от рок-группы «ЧИЖ & Cо». Рок-музыканты выступят для норильчан в 22 часа.

Просмотров:196 Концертная программа на Комсомольской площади начнется 14 июля в 15.15. Здесь для горожан исполнит свои песни Денис Майданов. Подхватят концертную эстафету участники гала-концерта корпоративного фестиваля творчества «Норникеля» «Корпорация звезд». Так же испытать свои вокальные данные смогут и сами норильчане, приняв участие в караоке-фест, который начнется в 18.00. Завершится концертная программа выступлением творческих коллективов Дворца культуры.15 июля музыкальная тусовка на Комсомольской площади продолжится. С 19 до 21 часа здесь будет проходить концертная программа с участием творческих коллективов города, а также рок-групп Норильска Fancy Friend, «Точка» и City A. Завершится воскресный день дискотекой «Город в едином ритме», которая начнется в девять часов вечера.Грандиозная музыкальная программа ожидает норильчан и на стадионе «Заполярник». В субботу здесь соберутся звезды российской эстрады и высшей лиги КВН.В 17.30 свое выступление начнет невероятный DJ Лимон. Далее эстафету в 18.30 перехватывает «Сборная Камызякского края" по КВН. В 19.00 очарует своим вокалом и тембром голоса певица Слава. В 20 часов норильчане зажгут с группой «Браво», вспомнят песни ретро и окунутся во времена Советского Союза и рок-н-ролла. Для тех, кто любит погорячее и посовременнее, в девять часов вечера ждет пати в стиле R'n'B с исполнительницей Бьянкой. Ну и в настроенческое завершение вечера концерт от рок-группы «ЧИЖ & Cо». Рок-музыканты выступят для норильчан в 22 часа.