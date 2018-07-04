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4 июля 2018, 12:08



С 1 июля в Норильске, как и по всей стране, повысились тарифы на коммунальные услуги. Прибавка для норильчан составила 3,9%.

Тарифы для ресурсоснабжающих организаций установлены Региональной энергетической комиссией Красноярского края в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Рост тарифа по электроэнергии составил 4,8%, по отоплению, водоотведению, горячей и холодной воде – 3,9%. В абсолютных цифрах, например, это +158 рублей для типовой двухкомнатной квартиры в девятиэтажке с двумя проживающими и +138 рублей для двушки в пятиэтажке с двумя проживающими. Учитывая, что по Жилищному кодексу размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного индекса, а он на 1 июля 2018 года по указу губернатора установлен в размере 3,9%, платить мы будем больше на 3,9%, пояснили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. При этом разница, возникающая вследствие применения экономически обоснованных тарифов, как и в предыдущие годы, будет погашаться за счет краевого бюджета. Добавим, что повышения тарифов по жилищной услуге не производилось несколько лет, и вероятно произойдет с 1 января 2019-го. По прогнозу специалистов, рост может составить до 5%.

Просмотров:253 Изменение тарифов на коммунальные услуги является плановым и происходит ежегодно со второй половины года. Квитанции за июль с новыми значениями тарифов горожане получат в августе.Тарифы для ресурсоснабжающих организаций установлены Региональной энергетической комиссией Красноярского края в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Рост тарифа по электроэнергии составил 4,8%, по отоплению, водоотведению, горячей и холодной воде – 3,9%. В абсолютных цифрах, например, это +158 рублей для типовой двухкомнатной квартиры в девятиэтажке с двумя проживающими и +138 рублей для двушки в пятиэтажке с двумя проживающими.Учитывая, что по Жилищному кодексу размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного индекса, а он на 1 июля 2018 года по указу губернатора установлен в размере 3,9%, платить мы будем больше на 3,9%, пояснили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. При этом разница, возникающая вследствие применения экономически обоснованных тарифов, как и в предыдущие годы, будет погашаться за счет краевого бюджета.Добавим, что повышения тарифов по жилищной услуге не производилось несколько лет, и вероятно произойдет с 1 января 2019-го. По прогнозу специалистов, рост может составить до 5%.