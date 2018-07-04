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4 июля 2018, 14:01

Участники «Живой классики» записали 100 аудиокниг. Всероссийский конкурс юных чтецов активно поддерживает компания «Норникель».


Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», который проводится с использованием гранта президента РФ, за семь лет своего существования сформировал активное детское читательское сообщество. Участники «Живой классики» начали объединяться для создания собственных литературных проектов. Один из таких проектов – 100 аудиокниг, которые записали дети.
Победители региональных и районных этапов конкурса в профессиональной студии компании Storytel записали главы из произведений русских и зарубежных классиков. Аудиокниги уже появились в свободном доступе на официальном сайте конкурса «Живая классика» – https://youngreaders.ru/audiobiblioteka/.
Любители хорошей прозы могут в любое время послушать фрагменты из текстов Чехова, О'Генри, Достоевского, Зощенко, Шолохова, Мопассана, Тэффи, Хармса, Шагинян, Пришвина, Тургенева, Аверченко, Паустовского, Шмелева, Черного и многих других.
Библиотека, состоящая из любимых книг подростков, которая доступна во всех регионах нашей страны, – это важный проект для «Живой классики». Сотня записанных файлов – только начало большой работы. Впереди юных чтецов ждут новые озвучки текстов.
Эта инициатива, реализуемая при помощи партнера конкурса компании Storytel, помогает исследовать читательские предпочтения школьников. Кроме того, таким образом формируется фонд бесплатных книг, которые можно слушать в дороге, дома или на отдыхе. Нельзя забывать и о том, что запись в профессиональной студии помогает развивать участникам проекта свои навыки в художественном чтении.

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