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4 июля 2018, 14:20

«История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа.


В Красноярск выставку «История России в фотографиях. Норильск» МАММ и «Норникель» привезли в качестве подарка жителям края, приурочив ее к 65-летию города Норильска и Дню компании, который «Норникель» в этом году отметит 15 июля.
В основу экспозиции выставки легли уникальные альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», а также из архивов «Норникеля». На выставке представлены снимки классика советского фоторепортажа – Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов – Григория Ярошенко и Ивана Михайлова. Всего около 130 снимков.
Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах к северу от полярного круга, одного из самых северных городов мира. Экспозиция покажет, как в 1920-х годах под руководством известного геолога Николая Урванцева начались геологические исследования рудных месторождений Таймыра, как в 1930-х началось строительство Норильского комбината - одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от Большой земли и тяжелых природно-климатических условий.
Уникальны и представленные на выставке фотографии, запечатлевшие предвоенную и военную историю комбината: выпуск первой продукции в 1939г., ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники, и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.
В 1953 году Норильск получил статус города, а после смерти Сталина начал приобретать черты обычного «гражданского» города, постепенно утрачивая трагический ореол «спецпоселения». Постепенно Норильск стал центром сложной системы, в которую вошли города-спутники и поселки, в дальнейшем отвечавшие за разные звенья производственного комплекса. В 1960-70-е годы в Норильске была реализована специальная градостроительная программа, призванная снизить воздействие сильных шквальных ветров и метелей на его жителей. Этот период становления можно увидеть на снимках Всеволода Тарасевича, в период с 1963 по 1970 год работавшего над серией репортажей о Норильске.
Взгляд на современный Норильск представляют Григорий Ярошенко и Иван Михайлов – известные молодые фотографы, неоднократные лауреаты конкурса «Серебряная камера», создавшие фоторепортажи о городе и комбинате по заказу компании «Норильский никель».
Напомним, Мультимедиа Арт музей, Москва (ММАМ) и компания «Норникель» являются многолетними партнерами в реализации проекта «История России в фотографиях». За время сотрудничества создан уникальный интернет-портал www.russiainphoto.ru, выпущены четыре тома документального издания «История России в фотографии», проводятся многочисленные выставки в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Самара и др.).
(фото предоставлены ММАМ)

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