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4 июля 2018, 14:26



Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».

Необходимый инвентарь и краску получили в УГХ. Фронт работы не малый – только поребриков более 100 метров, сообщил представитель управления городского хозяйства. Парни и девушки планировали справиться со всем объемом работы сразу, однако спустя полтора часа начался дождь, и пришлось остановиться. Успели покрасить примерно половину из того, что необходимо. Начатое планируют завершить по возможности и погоде в ближайшее время.

Просмотров:138 Сегодня десяток молодых людей, представителей «Молодой гвардии», под руководством Владислава Завгороднего отправились по согласованию с управлением городского хозяйства к подножию горы Шмидта, чтобы покрасить ограждения и поребрики по всей территории комплекса.Необходимый инвентарь и краску получили в УГХ. Фронт работы не малый – только поребриков более 100 метров, сообщил представитель управления городского хозяйства. Парни и девушки планировали справиться со всем объемом работы сразу, однако спустя полтора часа начался дождь, и пришлось остановиться. Успели покрасить примерно половину из того, что необходимо.Начатое планируют завершить по возможности и погоде в ближайшее время.