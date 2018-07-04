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4 июля 2018, 14:54



В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий.

8 июля с 14.00 до 18.00 в Кайеркане ограничат движение всех видов транспорта по улице Шахтерской на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской. В это время на площади у КДЦ «Юбилейный» пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Просмотров:171 В связи проведением благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» 7 июля с 11.00 до 14.30 для движения транспорта будет перекрыт Ленинский проспект на участке от пл. Гвардейской до улицы Орджоникидзе.8 июля с 14.00 до 18.00 в Кайеркане ограничат движение всех видов транспорта по улице Шахтерской на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской. В это время на площади у КДЦ «Юбилейный» пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.