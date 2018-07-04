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4 июля 2018, 16:37



Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.

В разных точках города будут работать несколько мобильных профилактических площадок: 13 июня – ДС Арктика» с 20.00 до 00.00, 14 июля – Комсомольская площадь с 15.00 до 19.00 и стадион «Заполярник» с 16.00 до 22.00, 15 июля – Талнах, площадь Горняков с 14.00 до 18.00. Всего за 15 минут любой желающий сможет пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. При этом специалисты мобильных лабораторий профилактики ВИЧ-инфекции проведут индивидуальные консультации о безопасном поведении и способах защиты от различных заболеваний. По словам врача-инфекциониста КГБУЗ «Норильская больница № 2» Дмитрия Найденко, сегодня у порядка 1,5 % норильчан установлен диагноз ВИЧ, при этом 50-60% из них имеют и сопутствующий диагноз – гепатит. «Везде, где активно внедряется тестирование на разного рода инфекции, диагностика инфекций возрастает. Подобная методика – не новая. Экспресс-тесты современные, технически легкие в исполнении и занимают немного свободного времени», - подчеркнул Дмитрий Найденко. Как отметила главный специалист отдела молодежной политики Елена Слатвицкая, в течение последнего года подобное же тестирование проводится в благотворительном фонде «69 параллель». «Свой ВИЧ-статус, заботясь о своем здоровье, должен знать каждый человек. Но в случае положительного результата нет поводов для паники - сегодня существует терапия по поддержанию нормального состояния человека. ВИЧ-инфекция – это всего лишь хроническое заболевание. В городе достаточно препаратов, которые в случае необходимости способны обеспечить лечение и поддержание здоровья человека с ВИЧ. Но быть начеку, конечно же, нужно, ведь у ВИЧ есть так называемый период окна. Это значит, что у 90% людей первые три месяца после полового акта тесты не выявляют инфекцию, еще у 10% - это полгода», - пояснила Елена Слатвицкая.

Просмотров:138 Акция организованна при поддержке администрации Норильска, отдела молодежной политики, территориального отдела министерства здравоохранения и в сотрудничестве с благотворительным фондом «69 параллель» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Пройдет она в рамках всероссийского проекта «Россия, тестируйся» в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города.В разных точках города будут работать несколько мобильных профилактических площадок: 13 июня – ДС Арктика» с 20.00 до 00.00, 14 июля – Комсомольская площадь с 15.00 до 19.00 и стадион «Заполярник» с 16.00 до 22.00, 15 июля – Талнах, площадь Горняков с 14.00 до 18.00.Всего за 15 минут любой желающий сможет пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. При этом специалисты мобильных лабораторий профилактики ВИЧ-инфекции проведут индивидуальные консультации о безопасном поведении и способах защиты от различных заболеваний.По словам врача-инфекциониста КГБУЗ «Норильская больница № 2» Дмитрия Найденко, сегодня у порядка 1,5 % норильчан установлен диагноз ВИЧ, при этом 50-60% из них имеют и сопутствующий диагноз – гепатит.«Везде, где активно внедряется тестирование на разного рода инфекции, диагностика инфекций возрастает. Подобная методика – не новая. Экспресс-тесты современные, технически легкие в исполнении и занимают немного свободного времени», - подчеркнул Дмитрий Найденко.Как отметила главный специалист отдела молодежной политики Елена Слатвицкая, в течение последнего года подобное же тестирование проводится в благотворительном фонде «69 параллель».«Свой ВИЧ-статус, заботясь о своем здоровье, должен знать каждый человек. Но в случае положительного результата нет поводов для паники - сегодня существует терапия по поддержанию нормального состояния человека. ВИЧ-инфекция – это всего лишь хроническое заболевание. В городе достаточно препаратов, которые в случае необходимости способны обеспечить лечение и поддержание здоровья человека с ВИЧ. Но быть начеку, конечно же, нужно, ведь у ВИЧ есть так называемый период окна. Это значит, что у 90% людей первые три месяца после полового акта тесты не выявляют инфекцию, еще у 10% - это полгода», - пояснила Елена Слатвицкая.