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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:26 Каждую среду в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться молебен перед иконой Божией Матери "Всецарица".
17:50 За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей.
17:45 На инстаграм вовсю идет голосование за участников фотоконкурса «В ритме норильского времени».
17:25 Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники
16:37 Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
14:54 В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий.
14:26 Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
14:20 «История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа.
14:01 Участники «Живой классики» записали 100 аудиокниг. Всероссийский конкурс юных чтецов активно поддерживает компания «Норникель».
12:08 С 1 июля в Норильске, как и по всей стране, повысились тарифы на коммунальные услуги. Прибавка для норильчан составила 3,9%.
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