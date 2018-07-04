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4 июля 2018, 17:25



Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники

Минимальный порог (36 баллов) преодолели 317 выпускников. 16 ребят не набрали необходимый минимум. Самый высокий балл - 96, набрали 2 выпускника - школы № 1 (с физико-математическим уклоном) и гимназии № 4. 80 и более баллов набрали 9 выпускников Норильска. Средний балл по городу - 49,9 (в прошлом году - 49,2). Напомним, пересдача предмета по выбору в текущем году не предусмотрена, это можно сделать только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в своем образовательном учреждении 6-9 июля. ЕГЭ по обществознанию сдавали 629 выпускников. Доля участия составила 51,9 % (в прошлом году 50, 2 %). Экзамен прошел без нарушений, минимальный порог (42 балла) набрали 459 выпускников, а вот 170 человек будут пересдавать эту дисциплину в 2019 году. Наибольший балл - 93 балла, набрала 11-тиклассница талнахской гимназии № 48. 15 выпускников получили 80 и более баллов. Средний оценка в НПР - 49,3. ЕГЭ по английскому языку сдавали 103 выпускника из 27 учебных учреждений. Минимальный порог в 22 балла преодолели все выпускники. При этом самый высокий балл - 93 - набрала выпускница из 4-й гимназии.. 80 и более баллов набрали - у 31 выпускника. Средний балл по городу - 67 (в прошлом году был ниже - 66,9). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в ближайшие дни: 6 и 7 июля. Пока остаются неизвестны результаты экзаменов, которые выпускники писали в резервный день, 25 июня. Такой возможностью воспользовались те, у кого было «задвоение» ЕГЭ (например, физика и химия в один день), а также те выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ по графику из-за проблем со здоровьем.

Просмотров:114 ЕГЭ по физике сдавали 333 человека. Доля участия составила 27,5%, в прошлом году - 28,3%. Экзамен прошел без нарушения порядка проведения ГИА.Минимальный порог (36 баллов) преодолели 317 выпускников. 16 ребят не набрали необходимый минимум. Самый высокий балл - 96, набрали 2 выпускника - школы № 1 (с физико-математическим уклоном) и гимназии № 4. 80 и более баллов набрали 9 выпускников Норильска. Средний балл по городу - 49,9 (в прошлом году - 49,2). Напомним, пересдача предмета по выбору в текущем году не предусмотрена, это можно сделать только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в своем образовательном учреждении 6-9 июля.ЕГЭ по обществознанию сдавали 629 выпускников. Доля участия составила 51,9 % (в прошлом году 50, 2 %).Экзамен прошел без нарушений, минимальный порог (42 балла) набрали 459 выпускников, а вот 170 человек будут пересдавать эту дисциплину в 2019 году. Наибольший балл - 93 балла, набрала 11-тиклассница талнахской гимназии № 48. 15 выпускников получили 80 и более баллов. Средний оценка в НПР - 49,3.ЕГЭ по английскому языку сдавали 103 выпускника из 27 учебных учреждений. Минимальный порог в 22 балла преодолели все выпускники. При этом самый высокий балл - 93 - набрала выпускница из 4-й гимназии..80 и более баллов набрали - у 31 выпускника. Средний балл по городу - 67 (в прошлом году был ниже - 66,9).Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в ближайшие дни: 6 и 7 июля.Пока остаются неизвестны результаты экзаменов, которые выпускники писали в резервный день, 25 июня. Такой возможностью воспользовались те, у кого было «задвоение» ЕГЭ (например, физика и химия в один день), а также те выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ по графику из-за проблем со здоровьем.