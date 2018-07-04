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4 июля 2018, 17:45



На инстаграм вовсю идет голосование за участников фотоконкурса «В ритме норильского времени».

«Фотографии оцениваются по двум номинациям: «История в моем объективе» и «Вливайся в наше шествие». В первой могли участвовать все желающие. Фото должны быть выполнены в ретростиле и отражать временной период с 1953 по 1993 год. В номинацию «Вливайся в наше шествие» принимались фото от команд организаций, заявивших о своем участии в юбилейном шествии», - пояснила начальник управления культуры Ирина Субочева. Проголосовать за фото участников конкурса можно на страничке в инстраграм: Победителей конкурса определит профессиональное жюри. Не осталась в стороне от череды юбилейных мероприятий и ровесница города газета «Заполярная правда». Еще год назад, на этапе обсуждения юбилейных конкурсов и шествия, журналисты заявили о своей готовности участвовать в праздничных мероприятиях. Но, то что они попадут в пятую колонну (что символично), в десятилетие 1993-2002 никто не ожидал! 1990-е - годы не простые. Смутные. И мода тогда была спорной, яркой и несколько безвкусной по сегодняшним меркам. Это тогда надевалось все лучшее, яркое, побольше и сразу! Чтобы чувствовать себя ни больше, ни меньше, а королевами или королями. Но надо так надо! Подыскали соответствующий прикид, вспомнили челки-карлсон, подплечники на куртках, кроссовки с юбками и вперед! На фотоконкурс. Настроение и атмосферу тех лет помог создать байкер Анатолий из клуба «Полярные волки», который и сам позировал, и коня боевого предоставил для фотосессии. Надеюсь, результат получился достойным - нам удалось передать дух того времени. Во всяком случае коллектив «Заполярной правды» от процесса получил исключительное удовольствие.

Просмотров:108 Участие в фотоконкурсе – обязательная составляющая подготовки к праздничному шествию в честь юбилея города. Итоги голосования подведут 12 июля, а награждение победителей состоится в день шествия 14 июля.«Фотографии оцениваются по двум номинациям: «История в моем объективе» и «Вливайся в наше шествие». В первой могли участвовать все желающие. Фото должны быть выполнены в ретростиле и отражать временной период с 1953 по 1993 год. В номинацию «Вливайся в наше шествие» принимались фото от команд организаций, заявивших о своем участии в юбилейном шествии», - пояснила начальник управления культуры Ирина Субочева.Проголосовать за фото участников конкурса можно на страничке в инстраграм: https://www.instagram.com/v_ritme_norilskogo_vremeni/?hl=ru Победителей конкурса определит профессиональное жюри.Не осталась в стороне от череды юбилейных мероприятий и ровесница города газета «Заполярная правда». Еще год назад, на этапе обсуждения юбилейных конкурсов и шествия, журналисты заявили о своей готовности участвовать в праздничных мероприятиях. Но, то что они попадут в пятую колонну (что символично), в десятилетие 1993-2002 никто не ожидал! 1990-е - годы не простые. Смутные. И мода тогда была спорной, яркой и несколько безвкусной по сегодняшним меркам. Это тогда надевалось все лучшее, яркое, побольше и сразу! Чтобы чувствовать себя ни больше, ни меньше, а королевами или королями. Но надо так надо! Подыскали соответствующий прикид, вспомнили челки-карлсон, подплечники на куртках, кроссовки с юбками и вперед! На фотоконкурс. Настроение и атмосферу тех лет помог создать байкер Анатолий из клуба «Полярные волки», который и сам позировал, и коня боевого предоставил для фотосессии. Надеюсь, результат получился достойным - нам удалось передать дух того времени. Во всяком случае коллектив «Заполярной правды» от процесса получил исключительное удовольствие.