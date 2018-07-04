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4 июля 2018, 17:50



За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей.

По традиции последних месяцев и лет мальчиков на свет появилось больше, чем девочек: соотношение сильного пола к прекрасному за эти полгода: 663 на 619. К тому же за прошедшие шесть месяцев город может похвастать пятью парами близнецов (мальчик и мальчик), тремя парами близнецов (девочка+девочка). Восемь раз за это время рождались двойняшки (мальчик+девочка). Что касается возраста матерей, самая многочисленная группа рожениц - женщины от 25-29 лет (433 мамочки). Случаев, когда мама возрастная, решившаяся на роды в возрасте от 40 до 44 лет - 41. Зарегистрировано также 6 совсем юных мам от 15 до 17 лет.

Просмотров:95 За текущие полгода, с января по июль 2018-го, в Большом Норильске родились 1282 ребенка. В одном только июне - 169.По традиции последних месяцев и лет мальчиков на свет появилось больше, чем девочек: соотношение сильного пола к прекрасному за эти полгода: 663 на 619.К тому же за прошедшие шесть месяцев город может похвастать пятью парами близнецов (мальчик и мальчик), тремя парами близнецов (девочка+девочка). Восемь раз за это время рождались двойняшки (мальчик+девочка).Что касается возраста матерей, самая многочисленная группа рожениц - женщины от 25-29 лет (433 мамочки). Случаев, когда мама возрастная, решившаяся на роды в возрасте от 40 до 44 лет - 41. Зарегистрировано также 6 совсем юных мам от 15 до 17 лет.