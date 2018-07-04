Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июля 2018, 19:26



Каждую среду в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться молебен перед иконой Божией Матери "Всецарица".

В нашем кафедральном соборе с 2017 года хранится список с чудотворного образа Божией Матери "Всецарица". Он написан для Норильской епархии братией монастыря Ватопед на святой горе Афон. Известны и описаны многие случаи, когда по горячей молитве верующих перед образом "Всецарицы", заболевшие раком, получали исцеление. Пред этим чудотворным образом также молятся об избавлении от зависимости от алкоголя и наркотиков. Молебны перед чудотворной иконой будут служить каждую среду после вечернего богослужения, которое начинается в 18 часов и длится более часа. Записки о здравии с именами болящих можно оставить в церковной лавке Свято-Скорбященского собора.

Просмотров:59 Этот образ Богоматери, ставший чудотворным, написан в XVII веке и находится в Ватопедской обители Святой Горы Афон. Почитается не только сам образ, но и повсеместно списки с него.В нашем кафедральном соборе с 2017 года хранится список с чудотворного образа Божией Матери "Всецарица". Он написан для Норильской епархии братией монастыря Ватопед на святой горе Афон.Известны и описаны многие случаи, когда по горячей молитве верующих перед образом "Всецарицы", заболевшие раком, получали исцеление. Пред этим чудотворным образом также молятся об избавлении от зависимости от алкоголя и наркотиков.Молебны перед чудотворной иконой будут служить каждую среду после вечернего богослужения, которое начинается в 18 часов и длится более часа. Записки о здравии с именами болящих можно оставить в церковной лавке Свято-Скорбященского собора.