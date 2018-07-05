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5 июля 2018, 10:04



Норильские полицейские напоминают о недопустимости нахождения подростков в общественных местах в ночное время.

К местам, которые детям запрещено посещать без сопровождения взрослых, относятся улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки и другие. Также следует помнить, что лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в заведениях, основным назначением которых является реализация алкоголя или программа может содержать неприличную демонстрацию. В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях, информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних. Нарушение запрета несет привлечение родителей правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа до 500 рублей, должностных лиц – до 5 тысяч рублей, юридических – до 15 тысяч рублей.

Просмотров:209 Данная норма регламентирована Законом Красноярского края «О защите прав ребенка» и ограничивает несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в посещении мест общего пользования, в том числе общественного транспорта, без законных представителей или организаторов мероприятия. Согласно нормативному документу с 1 мая по 30 сентября время запрета установлено в период с 23.00 до 6.00.К местам, которые детям запрещено посещать без сопровождения взрослых, относятся улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки и другие.Также следует помнить, что лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в заведениях, основным назначением которых является реализация алкоголя или программа может содержать неприличную демонстрацию.В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях, информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних. Нарушение запрета несет привлечение родителей правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа до 500 рублей, должностных лиц – до 5 тысяч рублей, юридических – до 15 тысяч рублей.