Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июля 2018, 10:49



В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.

Собранные деньги направят на помощь 11-летнему мальчику Виктору Чернушкину с редким диагнозом - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенку требуется дорогостоящее лечение, благодаря которому Витя сможет ходить. Стать участником забега или просто поддержать его можно будет и в день забега, с 11 часов на Комсомольской площади будет работать пункт регистрации. Старт назначен на 12 часов. К настоящему времени на участие в акции зарегистрировались около 2800 норильчан. Телефон для справок 46-53-33.

Просмотров:200 В рамках акции 7 июля на Ленинском проспекте состоится забег. Зарегистрироваться на него можно в БФ «Территория добра» по ул. Севастопольской, 4, или по ссылке https://t-dobra.timepad.ru/event/740357/ до 6 июля включительно и оплатив благотворительный стартовый взнос. Минимальный рекомендуемый размер пожертвования – 200 рублей.Собранные деньги направят на помощь 11-летнему мальчику Виктору Чернушкину с редким диагнозом - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенку требуется дорогостоящее лечение, благодаря которому Витя сможет ходить.Стать участником забега или просто поддержать его можно будет и в день забега, с 11 часов на Комсомольской площади будет работать пункт регистрации. Старт назначен на 12 часов. К настоящему времени на участие в акции зарегистрировались около 2800 норильчан.Телефон для справок 46-53-33.