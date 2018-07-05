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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:15 Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города.
16:45 Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43 В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций.
16:41 В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38 Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
16:24 Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27 На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников.
14:46 Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37 Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion.
14:30 7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
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