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5 июля 2018, 12:25



«Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля.

СПРАВКА «ЗП»: Мультфильм «Бэмби» 0+, 1942 г. Однажды утром на маленькой, освещенной весенним солнцем лесной полянке, родился олененок. На нового лесного принца сбежались и слетелись посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали Бэмби. Когда Бэмби научился ходить и разговаривать, он обзавелся друзьями — кроликом Тампером и скунсом Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бэмби познакомился с маленькой веселой оленихой — Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья — все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово — Человек. Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» 0+, 1937 г. Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна. Художественный фильм «Лучшие годы нашей жизни» 12+, 1946 г. История о трех офицерах американской армии, которые с войны возвращаются домой к своим семьям. Эл, Фред и Хомер — эта история о них. У Эла дома жена и двое уже подросших детей, которые как раз вступают во взрослую жизнь. Он пытается наверстать упущенное, узнать их заново и вновь завоевать семейную любовь и доверие. У Фреда - красавица жена, которая не очень-то скучала без мужа. На работу Фреда брать не торопятся, и у него серьезные финансовые проблемы. После встречи с Элом Фред попадает к нему домой и влюбляется в дочь Эла, Пегги. У Хомера дела еще сложнее. Он потерял на войне обе руки, но его ждет семья и любимая девушка, на которой он обещал по возвращению жениться, но серьезное увечье все усложняет, поэтому Хомера и его девушку ждет большое испытание их чувств.

Просмотров:161 В рамках празднования Дня семьи, любви и верности «Кинокомплекс «Родина» подготовил специальную программу бесплатных кинопоказов, которая пройдет в видеозале кинотеатра «Родина» 8 июля. Пригласительный билет на кинопоказ можно получить в кассе кинокомплекса за 40 минут до начала сеанса. В программе мультфильмы «Бэмби» (начало в 13.00) и «Белоснежка и семь гномов» (в 15.00), а также художественный фильм «Лучшие годы нашей жизни» (в 17.00).СПРАВКА «ЗП»:Мультфильм «Бэмби» 0+, 1942 г.Однажды утром на маленькой, освещенной весенним солнцем лесной полянке, родился олененок. На нового лесного принца сбежались и слетелись посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали Бэмби. Когда Бэмби научился ходить и разговаривать, он обзавелся друзьями — кроликом Тампером и скунсом Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бэмби познакомился с маленькой веселой оленихой — Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья — все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово — Человек.Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» 0+, 1937 г.Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна.Художественный фильм «Лучшие годы нашей жизни» 12+, 1946 г.История о трех офицерах американской армии, которые с войны возвращаются домой к своим семьям. Эл, Фред и Хомер — эта история о них. У Эла дома жена и двое уже подросших детей, которые как раз вступают во взрослую жизнь. Он пытается наверстать упущенное, узнать их заново и вновь завоевать семейную любовь и доверие. У Фреда - красавица жена, которая не очень-то скучала без мужа. На работу Фреда брать не торопятся, и у него серьезные финансовые проблемы. После встречи с Элом Фред попадает к нему домой и влюбляется в дочь Эла, Пегги. У Хомера дела еще сложнее. Он потерял на войне обе руки, но его ждет семья и любимая девушка, на которой он обещал по возвращению жениться, но серьезное увечье все усложняет, поэтому Хомера и его девушку ждет большое испытание их чувств.