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5 июля 2018, 13:14



Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.

Граждане России могут получить выходной, если сборная России выиграет домашний чемпионат мира по футболу, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. В настоящий момент сборная России готовится к четвертьфиналу, который назначен на субботу, 7 июля. «Как ранее сообщили во ВЦИОМ, практически каждый шестой россиянин допустил возможность победы страны в мундиале», - пишет «Интерфакс».

Просмотров:166 Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государства.Граждане России могут получить выходной, если сборная России выиграет домашний чемпионат мира по футболу, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. В настоящий момент сборная России готовится к четвертьфиналу, который назначен на субботу, 7 июля.«Как ранее сообщили во ВЦИОМ, практически каждый шестой россиянин допустил возможность победы страны в мундиале», - пишет «Интерфакс».