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5 июля 2018, 14:14



Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока.

Впрочем, по словам Сергея Бойцова, начальника технического отдела МКУ «Норильскавтодор», разрушения остановкам причиняет не только природная стихия, но и вандалы. Как минимум четыре остановки были разрушены людьми. У павильонов просто выбивали стекла. Полиция проводит расследование по этим случаям. Больше всего не повезло остановке в жилом образовании Оганер. Ее подрядчик восстанавливал уже дважды. «Хочу обратиться к жителям Большого Норильска с просьбой не ломать остановочные павильоны. Ведь их восстанавливают в первую очередь для вашего же удобства», - добавил Сергей Бойцов. В настоящее время подрядчик своими силами в счет гарантийных обязательств восстанавливает остановочные павильоны. К настоящему времени в Норильске восстановлены все десять павильонов, один в Оганере, в Талнахе - один и по двум еще ведутся работы. На обновленных павильонах в двойной металлической рамке установлены ударопрочные стекла, усилены крепления и крыша. Металлическая конструкция для защиты от погодных капризов покрыта трехкомпонентной краской. После приемки остановочных павильонов комиссией на них будет распространяться гарантийный срок три года. В среднем остекление одного павильона обходится более чем в 40 тысяч рублей. Новые автобусные павильоны устанавливаться не будут. Единственное, что шесть монолитных бетонных остановок появится на Юго-Западной объездной дороге. Подрядчик работает на территории с 2015 года и ранее выполнял работы по тротуарам и бордюрному камню. В целом он зарекомендовал себя положительно.

Просмотров:138 В 2017 году подрядная организация ООО «КрасАгроПромРесурс» на улично-дорожной сети Норильска, Талнаха и Оганера установила 14 остановочных павильонов: десять в Норильске, три в Талнахе и один в Оганере. Тогда в конструкции остановок использовали поликарбонат. Конструкции павильонов похожи на те, которые устанавливали в 2015 году с использованием оргстекла. Однако остановочные пункты, в которых использовался поликарбонат, не выдержали ветровых нагрузок и были разрушены в зимнее время.Впрочем, по словам Сергея Бойцова, начальника технического отдела МКУ «Норильскавтодор», разрушения остановкам причиняет не только природная стихия, но и вандалы. Как минимум четыре остановки были разрушены людьми. У павильонов просто выбивали стекла. Полиция проводит расследование по этим случаям. Больше всего не повезло остановке в жилом образовании Оганер. Ее подрядчик восстанавливал уже дважды.«Хочу обратиться к жителям Большого Норильска с просьбой не ломать остановочные павильоны. Ведь их восстанавливают в первую очередь для вашего же удобства», - добавил Сергей Бойцов.В настоящее время подрядчик своими силами в счет гарантийных обязательств восстанавливает остановочные павильоны. К настоящему времени в Норильске восстановлены все десять павильонов, один в Оганере, в Талнахе - один и по двум еще ведутся работы. На обновленных павильонах в двойной металлической рамке установлены ударопрочные стекла, усилены крепления и крыша. Металлическая конструкция для защиты от погодных капризов покрыта трехкомпонентной краской. После приемки остановочных павильонов комиссией на них будет распространяться гарантийный срок три года. В среднем остекление одного павильона обходится более чем в 40 тысяч рублей.Новые автобусные павильоны устанавливаться не будут. Единственное, что шесть монолитных бетонных остановок появится на Юго-Западной объездной дороге.Подрядчик работает на территории с 2015 года и ранее выполнял работы по тротуарам и бордюрному камню. В целом он зарекомендовал себя положительно.