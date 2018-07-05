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5 июля 2018, 14:30



7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.

Иоанно-Рождественский храм еще называют крестильным, ведь в нем по субботам и воскресеньям совершается таинство Крещения. 6 июля в 18 часов здесь состоится праздничное вечернее богослужение. А 7 июля торжественная служба начнется в 9 часов утра во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Четыре года назад по решению святейшего синода РПЦ он возглавил вновь образованную самую северную епархию. А 6 июля 2014 года, в канун праздника Рождества Иоанна Предтечи, в Новодевичьем монастыре города Москвы состоялась архиерейская хиротония владыки Агафангела.

Просмотров:119 По православному календарю в этот день отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В честь этого великого библейского события был освящен первый норильский храм, возведенный в 1993 году. В конце 1990-х его решили соединить с новым просторным помещением православной гимназией. В храмовом комплексе сейчас находится управление Норильской епархии, а также Духовно-просветительский центр во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), воскресная школа, актовый зал, приходская библиотека, трапезная.Иоанно-Рождественский храм еще называют крестильным, ведь в нем по субботам и воскресеньям совершается таинство Крещения. 6 июля в 18 часов здесь состоится праздничное вечернее богослужение. А 7 июля торжественная служба начнется в 9 часов утра во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Четыре года назад по решению святейшего синода РПЦ он возглавил вновь образованную самую северную епархию. А 6 июля 2014 года, в канун праздника Рождества Иоанна Предтечи, в Новодевичьем монастыре города Москвы состоялась архиерейская хиротония владыки Агафангела.