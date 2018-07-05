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5 июля 2018, 14:37



Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion.

Цель проекта STOP motion - провести видеоэкскурсию по кинотеатру и рассказать горожанам о его повседневной жизни и буднях. STOP motion - технология создания видеоролика, основой которого является покадровое фотографирование. Например, для создания минутного видео потребуется сделать примерно 120 снимков. Каждый кадр – это застывшая сценка, которая в своей неподвижности продолжает жить и сохранять свою динамику. Записаться на кастинг и задать интересующие вопросы можно Алексею Юрову, руководителю киновидеоклубного объединения «Экран», по телефону 8-913-501-94-85.

Просмотров:119 Съемки пройдут 13 августа. На кастинг приглашают всех желающих старше 12 лет. Все, что требуется, - хорошее настроение и готовность стоять некоторое время неподвижно.Цель проекта STOP motion - провести видеоэкскурсию по кинотеатру и рассказать горожанам о его повседневной жизни и буднях. STOP motion - технология создания видеоролика, основой которого является покадровое фотографирование. Например, для создания минутного видео потребуется сделать примерно 120 снимков.Каждый кадр – это застывшая сценка, которая в своей неподвижности продолжает жить и сохранять свою динамику.Записаться на кастинг и задать интересующие вопросы можно Алексею Юрову, руководителю киновидеоклубного объединения «Экран», по телефону 8-913-501-94-85.