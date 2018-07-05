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5 июля 2018, 14:46



Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного «Левада-центром», 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. При этом 87% респондентов считают, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет) представляется оптимальным. В свою очередь 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в 55 лет, как в настоящее время. 78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных считают неправильным лишать выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста. Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Просмотров:161 Подавляющее большинство россиян негативно относятся к повышению пенсионного возраста и считают нынешний возраст выхода на пенсию оптимальным как для женщин, так и для мужчин, сообщает «Интерфакс».Согласно результатам социологического исследования, проведенного «Левада-центром», 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию.При этом 87% респондентов считают, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет) представляется оптимальным. В свою очередь 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в 55 лет, как в настоящее время.78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных считают неправильным лишать выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста.Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.