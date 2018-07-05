Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июля 2018, 15:27



На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников.

Например, посетив лекторий, гости фестиваля узнают о последних гастрономических трендах; о том, как лучше использовать продукты и многое, многое другое. Кроме этого, будет возможность пообщаться с Василием Емельяненко, известным российским телеведущим и шеф-поваром, автором различных кулинарных проектов на ТВ, который снялся в сериале «Кухня». Также в Норильск приедут уже известные некоторым норильчанам Юрий Агузаров и Константин Матвеев. Они были участниками апрельского этапа гастрономического фестиваля «Север» и тогда накормили обедом работников медного завода. В субботу на стадионе выступят местные музыканты, а в воскресенье - молодая российская певица Варвара Визбор. «Мы хотим сделать для людей настоящий праздник, – отмечает Светлана Рубашкина, руководитель агентства развития Норильска. – Важно то, что такой праздник, когда между собой соединяются гастрономическое искусство – стритфут (уличная еда) и уличные культуры, уличное искусство, проходит впервые у нас на территории. Мы хотим, чтобы люди сюда пришли не только поесть, поэтому программа фестиваля предусматривает разнообразные активности и мастер-классы пяти приглашенных из Москвы и Санкт-Петербурга шеф-поваров. Если фестиваль понравится горожанам и даст толчок для развития норильского рынка и пользу норильским бизнесменам, привлечет туристов и гостей, то у него есть все шансы стать традиционным». Вход на стадион «Заполярник» будет бесплатным, а вот за то, что норильчане захотят попробовать, им придется заплатить. Свою продукцию кулинары будут продавать. Бесплатными будут мастер-классы, лекции, концерты. За символическую плату дети смогут порезвиться на батутах, а те, кто постарше, - взять на прокат ролики или велосипеды.

Просмотров:120 Летний фестиваль уличной еды и культуры в рамках гастрофестиваля «Север» пройдет в Норильске на стадионе «Заполярник» 7 и 8 июля с 12 до 20 часов. Каждый из пришедших на него найдет для себя что-то интересное и полезное.Например, посетив лекторий, гости фестиваля узнают о последних гастрономических трендах; о том, как лучше использовать продукты и многое, многое другое. Кроме этого, будет возможность пообщаться с Василием Емельяненко, известным российским телеведущим и шеф-поваром, автором различных кулинарных проектов на ТВ, который снялся в сериале «Кухня». Также в Норильск приедут уже известные некоторым норильчанам Юрий Агузаров и Константин Матвеев. Они были участниками апрельского этапа гастрономического фестиваля «Север» и тогда накормили обедом работников медного завода.В субботу на стадионе выступят местные музыканты, а в воскресенье - молодая российская певица Варвара Визбор.«Мы хотим сделать для людей настоящий праздник, – отмечает Светлана Рубашкина, руководитель агентства развития Норильска. – Важно то, что такой праздник, когда между собой соединяются гастрономическое искусство – стритфут (уличная еда) и уличные культуры, уличное искусство, проходит впервые у нас на территории. Мы хотим, чтобы люди сюда пришли не только поесть, поэтому программа фестиваля предусматривает разнообразные активности и мастер-классы пяти приглашенных из Москвы и Санкт-Петербурга шеф-поваров. Если фестиваль понравится горожанам и даст толчок для развития норильского рынка и пользу норильским бизнесменам, привлечет туристов и гостей, то у него есть все шансы стать традиционным».Вход на стадион «Заполярник» будет бесплатным, а вот за то, что норильчане захотят попробовать, им придется заплатить. Свою продукцию кулинары будут продавать. Бесплатными будут мастер-классы, лекции, концерты. За символическую плату дети смогут порезвиться на батутах, а те, кто постарше, - взять на прокат ролики или велосипеды.