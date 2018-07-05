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5 июля 2018, 16:24



Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.

На всех площадках отдыха, организованных управлением образования Большого Норильска, в июле трудятся 60 педагогов. В оздоровительных дневных лагерях - это начальники, старшие воспитатели и инструкторы по физкультуре; в «Мальчишках Севера», кроме воспитателей, есть командиры и инструкторы - по рукопашному бою, например, а также музыкальный руководитель и психолог. Торжественное открытие лагеря для настоящих пацанов - 12 июля. В профильных школах Норильска в первую смену на базе 15 учреждений города отдохнули и получили разнообразные базовые знания по множеству направлений (от шахмат до актерского мастерства и основ экологии) 450 школьников. Вторая смена «профилей» началась 22 июня и закончится 12 июля. На данный момент в девяти образовательных учреждениях НПР по специальным программам, разработанным для северного лета норильскими педагогами, занимаются 270 ребят. Напомним, дети в профильных школах приходят на занятия до и после обеда на два-три часа, как в кружки по интересам.

Просмотров:96 Первая смена смогла вместить по 130 детей в каждое из восьми оборудованных для этого учебное учреждение. Во вторую смену в четырех школах города (№ 28, 9, 30 и 40) отдохнут по 105 детей в каждой, - всего 360 ребят младшего и среднего школьного возраста. Еще 100 ребятишек отправились в лагерь круглосуточного пребывания при 21-й школе – «Мальчишки Севера».На всех площадках отдыха, организованных управлением образования Большого Норильска, в июле трудятся 60 педагогов. В оздоровительных дневных лагерях - это начальники, старшие воспитатели и инструкторы по физкультуре; в «Мальчишках Севера», кроме воспитателей, есть командиры и инструкторы - по рукопашному бою, например, а также музыкальный руководитель и психолог. Торжественное открытие лагеря для настоящих пацанов - 12 июля.В профильных школах Норильска в первую смену на базе 15 учреждений города отдохнули и получили разнообразные базовые знания по множеству направлений (от шахмат до актерского мастерства и основ экологии) 450 школьников.Вторая смена «профилей» началась 22 июня и закончится 12 июля. На данный момент в девяти образовательных учреждениях НПР по специальным программам, разработанным для северного лета норильскими педагогами, занимаются 270 ребят. Напомним, дети в профильных школах приходят на занятия до и после обеда на два-три часа, как в кружки по интересам.