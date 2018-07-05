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5 июля 2018, 16:41



В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.

Также павильон «Почты России» будет работать 14 и 15 июля с двух часов дня. Он разместится недалеко от Ленинского проспекта, 16. В павильоне можно будет приобрести почтовую карточку и оставить ее себе или отправить родным, а еще выбрать одну из целой серии открыток с видами Норильска, выпущенных к празднику, купить на нее марку и поздравить кого душа захочет с Днем города.

Просмотров:111 Это знаковое событие состоится 13 июля в 15.20 рядом с музейным сквером (Ленинский пр., 14). Литерная почтовая карточка была выпущена «Почтой России» непосредственно к 65-летнему юбилею города. После гашения карточки она может быть отправлена как поздравительная открытка норильчанам, живущим на материке, а может быть оставлена на память об этом событии в качестве семейной реликвии.Также павильон «Почты России» будет работать 14 и 15 июля с двух часов дня. Он разместится недалеко от Ленинского проспекта, 16. В павильоне можно будет приобрести почтовую карточку и оставить ее себе или отправить родным, а еще выбрать одну из целой серии открыток с видами Норильска, выпущенных к празднику, купить на нее марку и поздравить кого душа захочет с Днем города.