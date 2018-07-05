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5 июля 2018, 16:43

В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций.


Инициатором семинара выступил отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации Норильска.
Начальник управления административной практики Лидия Леу в приветственной речи отметила о нововведениях в области подачи отчетности для общественных организаций и некоммерческого сектора, а также сообщила, что с 16 июля стартует второй конкурс президентских грантов.
«Победителями президентского конкурса в 2017 году стали фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», благотворительный фонд «69 параллель», Красноярская региональная общественная организация «Клуб исследователей Таймыра», Норильский местный общественный фонд молодежи «Возможность». А фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» стал победителем дважды, в 2017 году и в первом конкурсе уже этого года», - пояснила Лидия Леу.
На семинаре присутствовали руководители и бухгалтеры более двадцати организаций. От Ирины Матузовой, специалиста консультационного ресурсного центра города Норильска, они узнали о новых правилах подачи ежемесячной и ежеквартальной отчетности в Красноярский центр статистики, о штрафных санкциях за несвоевременное предоставление сведений об организации. Во второй части семинара Елена Дудченко рассказала о направлениях деятельности консультационного ресурсного центра города Норильска, руководителем которого она является. Она также поделилась своим опытом участия в федеральном конкурсе президентских грантов с проектом «Крепкие основы» фонда «Возможность», ставшим победителем первого президентского конкурса в 2017 году и спецификой подачи и оформления заявок на участие в данном конкурсе.

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    Список новостей

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей. 10:04   Норильские полицейские напоминают о недопустимости нахождения подростков в общественных местах в ночное время.

 4 июля 2018 
19:26   Каждую среду в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться молебен перед иконой Божией Матери "Всецарица". 17:45   На инстаграм вовсю идет голосование за участников фотоконкурса «В ритме норильского времени».
17:25   Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники 16:37   Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
14:54   В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий. 14:26   Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
14:20   «История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа. 14:01   Участники «Живой классики» записали 100 аудиокниг. Всероссийский конкурс юных чтецов активно поддерживает компания «Норникель».
12:08   С 1 июля в Норильске, как и по всей стране, повысились тарифы на коммунальные услуги. Прибавка для норильчан составила 3,9%. 11:58   Концертная программа - на любой вкус. На День города Большой Норильск пошутит с кавээнщиками, зажжет в ритме R'n'B, станцует рок-н-ролл и споет рок.
10:38   Малый бизнес Красноярского края получит налоговые льготы. 10:21   Предприниматели продолжают переход на новые кассовые аппараты

 3 июля 2018 
22:23   В Норильске проводится прокурорская проверка по факту ДТП, в котором пострадали три человека. 20:55   Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Норильска, начнутся с 6 июля.
20:55   В случае непогоды праздничная программа, посвященная юбилею Норильска, со стадиона «Заполярник» может быть перенесен во Дворец спорта «Арктика». 19:05   Последствия «красного дождя» ликвидированы. «Норникель» объяснил причины окрашивания парковки у здания АБК «Надежды».
18:24   «Норникель» объяснил причину «красного дождя» в районе Надеждинского металлургического завода. 18:11   Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание на ряде строящихся объектах муниципальной собственности.
17:08   Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков вошел в число ключевых экспертов междисциплинарного научно-практического проекта «Применение ... 16:39   Захват в заложники автомобильных номеров и два миллиона за целительство: норильчане соревнуются в оригинальности в способах преступного зарабатывания денег.
16:29   Еще четыре норильских дома признаны аварийными и подлежат расселению. 16:15   Дорожные полицейские Норильска получили награды к профессиональному празднику.
15:29   Около трети норильских домов в течение месяца будут отключать от горячего водоснабжения на пять дней. 14:44   Первая смена закончилась, вторая в разгаре - тысячи юных норильчан сейчас отдыхают в пришкольных и выездных лагерях.
14:25   На сегодняшний день среди норильских выпускников насчитывают пять ребят, получивших за ЕГЭ 100 баллов. И это только те предметы, оценки по которым уже озвучены. 14:13   5 июля пройдет мероприятие, посвященное истории комбината «Североникель», эвакуированного в годы войны из Мончегорска в Норильск.
14:00   Поддержи наших! Началось голосование в конкурсе «Ревизор», в котором участвует норильский фестиваль «День полярного жирафа». 12:05   9 сентября – выборы губернатора Красноярского края. На пост руководителя региона претендуют четверо.
11:53   Норильский КЦСОН - лучший в крае среди учреждений соцобслуживания. 11:08   Трудовые книжки россиян станут электронными.
11:04   Законопроект, обязывающий краевые госучреждения в районах Крайнего Севера оплачивать дорогу неработающим членам семьи работника, даже если ...

 2 июля 2018 
18:16   В Норильске подвели итоги дня приёма граждан. 18:12   Снос отменяется. Сталинка на ул. Комсомольской, 20, в Норильске вероятнее всего будет реконструирована.
17:06   Порядка одного миллиарда рублей будет потрачено этим летом на ремонт муниципальных объектов в Норильске.




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