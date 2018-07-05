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5 июля 2018, 16:43



В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций.

Начальник управления административной практики Лидия Леу в приветственной речи отметила о нововведениях в области подачи отчетности для общественных организаций и некоммерческого сектора, а также сообщила, что с 16 июля стартует второй конкурс президентских грантов. «Победителями президентского конкурса в 2017 году стали фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», благотворительный фонд «69 параллель», Красноярская региональная общественная организация «Клуб исследователей Таймыра», Норильский местный общественный фонд молодежи «Возможность». А фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» стал победителем дважды, в 2017 году и в первом конкурсе уже этого года», - пояснила Лидия Леу. На семинаре присутствовали руководители и бухгалтеры более двадцати организаций. От Ирины Матузовой, специалиста консультационного ресурсного центра города Норильска, они узнали о новых правилах подачи ежемесячной и ежеквартальной отчетности в Красноярский центр статистики, о штрафных санкциях за несвоевременное предоставление сведений об организации. Во второй части семинара Елена Дудченко рассказала о направлениях деятельности консультационного ресурсного центра города Норильска, руководителем которого она является. Она также поделилась своим опытом участия в федеральном конкурсе президентских грантов с проектом «Крепкие основы» фонда «Возможность», ставшим победителем первого президентского конкурса в 2017 году и спецификой подачи и оформления заявок на участие в данном конкурсе.

Просмотров:96 Инициатором семинара выступил отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации Норильска.Начальник управления административной практики Лидия Леу в приветственной речи отметила о нововведениях в области подачи отчетности для общественных организаций и некоммерческого сектора, а также сообщила, что с 16 июля стартует второй конкурс президентских грантов.«Победителями президентского конкурса в 2017 году стали фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», благотворительный фонд «69 параллель», Красноярская региональная общественная организация «Клуб исследователей Таймыра», Норильский местный общественный фонд молодежи «Возможность». А фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» стал победителем дважды, в 2017 году и в первом конкурсе уже этого года», - пояснила Лидия Леу.На семинаре присутствовали руководители и бухгалтеры более двадцати организаций. От Ирины Матузовой, специалиста консультационного ресурсного центра города Норильска, они узнали о новых правилах подачи ежемесячной и ежеквартальной отчетности в Красноярский центр статистики, о штрафных санкциях за несвоевременное предоставление сведений об организации. Во второй части семинара Елена Дудченко рассказала о направлениях деятельности консультационного ресурсного центра города Норильска, руководителем которого она является. Она также поделилась своим опытом участия в федеральном конкурсе президентских грантов с проектом «Крепкие основы» фонда «Возможность», ставшим победителем первого президентского конкурса в 2017 году и спецификой подачи и оформления заявок на участие в данном конкурсе.