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5 июля 2018, 16:45



Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.

Учли организаторы и переменчивость норильской погоды. Для ярмарки было закуплено десять деревянных домиков, каждый из которых размером два на три метра. В них и развернется торговля вкусностями от местных производителей. Новый формат ярмарки интересен еще и тем, что каждый из дней ее работы имеет свою изюминку и специфику. Так, в первый день празднования Дня города, 13 июля, состоится торжественное открытие ярмарки в три часа дня, и в этот день до восьми часов вечера, собственно, и будет организована выставка-продажа местных товаропроизводителей, а также пройдет дегустация продукции. На ярмарке можно будет приобрести и мед. Во второй и третий дни ярмарки будет представлена продукция общественного питания от известных предприятий города. В эти дни ярмарка будет открыта для горожан с 12 до 20 часов. Причем второй день получится более творческим. Предприятия общественного питания представят на суд горожан блюда различных кухонь, вкусы мира. Третий день порадует мясоедов. Они смогут не только отведать свежайших шашлыков и чебуреков, но и узнать секреты их приготовления. Еще одна торговая площадка будет работать только в субботу с 14 до 20 часов возле Дворца спорта «Арктика» по соседству с интерактивными зонами. Здесь развернется барбекю-зона. Эта торговая точка организована по инициативе предпринимателей города.

Просмотров:100 Ярмарка «Вкусы мира» будет работать все три дня празднования 65-летнего юбилея. Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг Норильска, рассказала, что в этом году ярмарка изменила свой традиционный формат и место проведения. Если прошлые годы она проводилась по адресу: Ленинский проспект, 25, то в этом году ярмарка переехала на Советскую, 5, по соседству с загсом.Учли организаторы и переменчивость норильской погоды. Для ярмарки было закуплено десять деревянных домиков, каждый из которых размером два на три метра. В них и развернется торговля вкусностями от местных производителей.Новый формат ярмарки интересен еще и тем, что каждый из дней ее работы имеет свою изюминку и специфику. Так, в первый день празднования Дня города, 13 июля, состоится торжественное открытие ярмарки в три часа дня, и в этот день до восьми часов вечера, собственно, и будет организована выставка-продажа местных товаропроизводителей, а также пройдет дегустация продукции. На ярмарке можно будет приобрести и мед.Во второй и третий дни ярмарки будет представлена продукция общественного питания от известных предприятий города. В эти дни ярмарка будет открыта для горожан с 12 до 20 часов. Причем второй день получится более творческим. Предприятия общественного питания представят на суд горожан блюда различных кухонь, вкусы мира. Третий день порадует мясоедов. Они смогут не только отведать свежайших шашлыков и чебуреков, но и узнать секреты их приготовления.Еще одна торговая площадка будет работать только в субботу с 14 до 20 часов возле Дворца спорта «Арктика» по соседству с интерактивными зонами. Здесь развернется барбекю-зона. Эта торговая точка организована по инициативе предпринимателей города.