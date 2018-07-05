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5 июля 2018, 17:15



Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города.

В этом году на капитальные ремонты во всех учреждениях образования в общей сложности будет затрачено 284,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на общестроительные работы, крылец, ограждений площадок, на фасадные работы. В трех садах будут оборудованы теплые полы, в девяти школах и трех детских садах отремонтируют кровлю. В кайерканских учреждениях и части объектов Центрального района в теплоцентрах установят пластинчатые теплообменники, позволяющие нагревать холодную воду для подачи в систему горячего водоснабжения, чтобы избежать проблемы с грязной водой. В 16 учреждениях, и в школах, и в детских садах, в порядке устранения предписаний Госпожнадзора, заменят электропроводку, отремонтируют видеонаблюдение, в 16 школах заменят светильники и наружное освещение.

Просмотров:77 Приемка школ в этом году пройдет с 6 по 16 августа. К этому времени в 32 учреждениях образования должны завершиться все ремонтные работы - и те, что ведут подрядчики в рамках капитального ремонта, и обновление классов и коридоров в порядке текущих ремонтных работ, которые ведутся силами работников школ. С детскими садами дело обстоит чуть проще: дошколята не привязаны к первому сентября, как школьники, поэтому там приемка отремонтированных помещений проведется в сентябре.В этом году на капитальные ремонты во всех учреждениях образования в общей сложности будет затрачено 284,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на общестроительные работы, крылец, ограждений площадок, на фасадные работы. В трех садах будут оборудованы теплые полы, в девяти школах и трех детских садах отремонтируют кровлю. В кайерканских учреждениях и части объектов Центрального района в теплоцентрах установят пластинчатые теплообменники, позволяющие нагревать холодную воду для подачи в систему горячего водоснабжения, чтобы избежать проблемы с грязной водой.В 16 учреждениях, и в школах, и в детских садах, в порядке устранения предписаний Госпожнадзора, заменят электропроводку, отремонтируют видеонаблюдение, в 16 школах заменят светильники и наружное освещение.