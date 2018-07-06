Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июля 2018, 13:27



В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций

В рамках коучинга для бизнеса будут рассмотрены темы о том, как сделать свой бизнес уникальным, как поднять авторитет руководителя, как развивать ответственность и вовлеченность персонала. Коучинг для некоммерческих организаций позволить ответить на вопросы как организовать проектную деятельность, как презентовать и доносить свою идею до потребителей, как работать с собственной мотивацией и настроем. По итогам мероприятия будет выдан сертификат. Заявки на участие принимаются до 20 июля 2018 г. на электронный адрес SofinaAV@norilsk-city.ruс пометкой «Участие в коучинге» или по телефону 43-71-30 (доб. 1176).

Просмотров:76 Администрация города приглашает представителей бизнеса и некоммерческих организаций принять участие в бесплатных мастер-классах в коучинговом формате, которые пройдут 3 августа. Слушателей познакомят с новыми инструментами достижения целей, профессионального развития и эффективного решения текущих задач. Обучение проводит член Международной Федерации КоучингаICF-RussiaChapter, практикующий executive-коуч ICF, эксперт Юлия Овечко.В рамках коучинга для бизнеса будут рассмотрены темы о том, как сделать свой бизнес уникальным, как поднять авторитет руководителя, как развивать ответственность и вовлеченность персонала.Коучинг для некоммерческих организаций позволить ответить на вопросы как организовать проектную деятельность, как презентовать и доносить свою идею до потребителей, как работать с собственной мотивацией и настроем.По итогам мероприятия будет выдан сертификат. Заявки на участие принимаются до 20 июля 2018 г. на электронный адрес SofinaAV@norilsk-city.ruс пометкой «Участие в коучинге» или по телефону 43-71-30 (доб. 1176).