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6 июля 2018, 13:30



Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре

Принимаются: материалы семейных архивов (фото и видео), раритетные кассовые билеты и афиши, все, что имеет отношение к кинотеатру «Родина». Возврат и сохранность гарантируем – все материалы будут переведены в цифровую копию и возвращены владельцу. По всем вопросам обращаться по телефону: 48-09-11 с 9:00 до 17:00.

Просмотров:85 В этом году город Норильск празднует свой юбилей и кинотеатр «Родина» его ровесник. В связи с этим учреждение организовало сбор исторических материалов о кинотеатре «Родина» с момента его основания в 1953 году.Принимаются: материалы семейных архивов (фото и видео), раритетные кассовые билеты и афиши, все, что имеет отношение к кинотеатру «Родина». Возврат и сохранность гарантируем – все материалы будут переведены в цифровую копию и возвращены владельцу.По всем вопросам обращаться по телефону: 48-09-11 с 9:00 до 17:00.