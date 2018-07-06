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6 июля 2018, 13:37



В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители

Гости ярмарки не только порадуют себя дегустацией продукции местных производителей, покупками, но и замечательно отдохнут. Щедрые норильские товаропроизводители: рыбокомбинат «Таймыр», Талнахский хлебозавод, МПК «Норильский», «Заполярно-пищевой комбинат», ООО «Норильский молочный завод», ООО «Северный гурман», магазин «Медок» приготовили много призов и вкусных подарков для всех, кто примет участие в викторинах, ярмарочных играх, конкурсах и аукционах. Финалом программы станет большой и дружный хоровод «Эх, полным-полна коробушка!».

Просмотров:76 13 июля в 15.00 на улице Советской в районе дома № 5 состоится торжественное открытие продовольственной ярмарки «Вкусы мира». Ярмарка пройдет в рамках празднования 65-летия города Норильска. Жители увидят красочное, театрализованное представление с главной героиней – Широкой Ярмаркой и ее помощниками Скоморошиной, Северянином и развеселыми потешниками. Праздничное открытие ярмарки организовывает КДЦ им. Вл. Высоцкого.Гости ярмарки не только порадуют себя дегустацией продукции местных производителей, покупками, но и замечательно отдохнут. Щедрые норильские товаропроизводители: рыбокомбинат «Таймыр», Талнахский хлебозавод, МПК «Норильский», «Заполярно-пищевой комбинат», ООО «Норильский молочный завод», ООО «Северный гурман», магазин «Медок» приготовили много призов и вкусных подарков для всех, кто примет участие в викторинах, ярмарочных играх, конкурсах и аукционах. Финалом программы станет большой и дружный хоровод «Эх, полным-полна коробушка!».