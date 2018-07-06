|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
14:47 Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден Орденом Дружбы. Награду вручил президент России Владимир Путин
13:45 В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция»
13:37 В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители
13:30 Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре
13:27 В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций
17:15 Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города.
16:45 Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43 В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций.
16:41 В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38 Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх