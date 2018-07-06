Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июля 2018, 13:45



В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция»

В 14:00 пройдет музыкально-игровая программа «Мыльные пузыри». Чтобы попасть в волшебную страну, детворе придется преодолеть не одно препятствие вместе с героями Иваном и веселым Петрушкой. Узнать, как и из чего делаются мыльные пузыри, вместе сделать волшебный раствор и выдувать большие и маленькие разноцветные мыльные шары. В 15:00 ребята покажут сказку Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница» в воскресном видеосалоне «Бебисинема». Всех желающих ждут в библиотеке Семейного чтения №3 по адресу: проезд Котульского,15. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 22-64-31.

Просмотров:73 Она стартует в 12.00, а в 13.00 начнется праздник «Ромашка сказочный цветок. Люблю я каждый лепесток». Гости мероприятия узнают не только историю этого праздника, но и смогут поиграть в русские народные игры, отгадать загадки о семье, попробовать свои силы в различных конкурсах и принять участие в мастер-классах.В 14:00 пройдет музыкально-игровая программа «Мыльные пузыри». Чтобы попасть в волшебную страну, детворе придется преодолеть не одно препятствие вместе с героями Иваном и веселым Петрушкой. Узнать, как и из чего делаются мыльные пузыри, вместе сделать волшебный раствор и выдувать большие и маленькие разноцветные мыльные шары.В 15:00 ребята покажут сказку Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница» в воскресном видеосалоне «Бебисинема».Всех желающих ждут в библиотеке Семейного чтения №3 по адресу: проезд Котульского,15. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 22-64-31.