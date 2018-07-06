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6 июля 2018, 14:47



Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы.

Всего за заслуги в развитии парламентаризма президент России удостоил государственных наград более 300 человек, среди них десять парламентариев. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

Просмотров:172 Орденом Дружбы председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас награжден «За заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.Всего за заслуги в развитии парламентаризма президент России удостоил государственных наград более 300 человек, среди них десять парламентариев. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.