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6 июля 2018, 15:42



Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.

В первых строчках рейтинга популярности по-прежнему остаются технические специальности, в основном такие направления обучения, как "Строительство" и "Горное дело". В 2018 году в лидеры вышел факультет "Электроэнергетики". А вот на экономические специальности наблюдается явное снижение числа претендентов. По словам и. о. ректора НГИИ Дмитрия Дуброва, наибольшее число заявлений на данный момент подано на направление "Информационные системы", хотя в прошлом году даже бюджетные места на нем пустовали, притом что этих самых мест было значительно меньше, чем теперь. К слову, среди абитуриентов НГИИ есть медалисты и олимпиадники. Еще одна хорошая новость: для платников, имеющим средний балл по результатам ЕГЭ 60 или 70 баллов (в зависимости от направления обучения), оплата снижается в два раза. Все поступившие на бюджет первокурсники будут получать стипендию в пределах 2,7 тысячи рублей. Наиболее успешным студентам, начиная со второго курса, вуз платит "тройную" стипендию размером в восемь тысяч рублей, повышенная выплата сдавшим сессию на отлично приближается к 12 000 руб. Кроме того, студентам норильского вуза, особо отличившимся в учебе, полагаются дополнительные стимулирующие выплаты от "Норникеля", главы города, президента и правительства страны. Напомним, минимальная стипендия учащегося в вузе в среднем по стране составляет 1571 руб., в ПТУ - 856 руб. Несмотря на весьма скромную величину, студент, обучающийся в высшем учебном заведении без троек, может получать около шести тыс. руб. Если же сдача сессии показала отличные результаты, то можно рассчитывать на повышенную стипендию, размер которой в разных образовательных учреждениях РФ варьируется от 5000 до 7000 руб. Аналогичная выплата для аспиранта составляет от 11 000 до 14 000 руб.

Просмотров:233 В НГИИ полным ходом идет прием абитуриентов. В настоящее время счет идет уже на сотни. Вчерашние школьники и выпускники прошлых лет с 30 июня подают документы на очное и заочное отделения: кто-то на платные, кто-то - на бюджетные места.В первых строчках рейтинга популярности по-прежнему остаются технические специальности, в основном такие направления обучения, как "Строительство" и "Горное дело". В 2018 году в лидеры вышел факультет "Электроэнергетики". А вот на экономические специальности наблюдается явное снижение числа претендентов.По словам и. о. ректора НГИИ Дмитрия Дуброва, наибольшее число заявлений на данный момент подано на направление "Информационные системы", хотя в прошлом году даже бюджетные места на нем пустовали, притом что этих самых мест было значительно меньше, чем теперь. К слову, среди абитуриентов НГИИ есть медалисты и олимпиадники. Еще одна хорошая новость: для платников, имеющим средний балл по результатам ЕГЭ 60 или 70 баллов (в зависимости от направления обучения), оплата снижается в два раза.Все поступившие на бюджет первокурсники будут получать стипендию в пределах 2,7 тысячи рублей. Наиболее успешным студентам, начиная со второго курса, вуз платит "тройную" стипендию размером в восемь тысяч рублей, повышенная выплата сдавшим сессию на отлично приближается к 12 000 руб. Кроме того, студентам норильского вуза, особо отличившимся в учебе, полагаются дополнительные стимулирующие выплаты от "Норникеля", главы города, президента и правительства страны.Напомним, минимальная стипендия учащегося в вузе в среднем по стране составляет 1571 руб., в ПТУ - 856 руб. Несмотря на весьма скромную величину, студент, обучающийся в высшем учебном заведении без троек, может получать около шести тыс. руб. Если же сдача сессии показала отличные результаты, то можно рассчитывать на повышенную стипендию, размер которой в разных образовательных учреждениях РФ варьируется от 5000 до 7000 руб. Аналогичная выплата для аспиранта составляет от 11 000 до 14 000 руб.