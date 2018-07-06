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6 июля 2018, 16:11



Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не только очистили историческое место от мусора и отмыли памятник, но и узнали, кто такой Авраамий Павлович Завенягин.

Организаторы приурочили субботник к 65-летнему юбилею города, Дню металлурга и 80-летней годовщине назначения Авраамия Павловича Завенягина начальником строительства норильского комбината. Раньше эта площадь была популярна, и норильчане любили там собираться 1 мая и в другие праздничные и памятные даты. Сейчас ее всегда посещают гости Норильска, которые прилетают в командировку или на праздничные мероприятия. Площадь у никелевого завода получила имя первого директора комбината в 1960 году, после установки там бюста Завенягина. Он был выполнен на заводе художественного литья в Мытищах, установлен на постамент, облицованный черным мрамором. Автором памятника был Юрий Нерода, представитель известной династии скульпторов. В Норильске это был первый монумент в честь человека «из наших», до этого в городе ставили памятники Ленину, Сталину, Калинину. В 1993 году бюст перенесли в здание управления комбината на Гвардейскую площадь, где он и стоит по сей день. На площади же установили новый. Субботник в исторической части города, по мнению его участников, это возможность сделать город чище и познакомиться с его историей. «Раньше эта площадь была местом притяжения горожан. Сейчас ее показывают гостям Норильска, а мы сами, жители города, к сожалению, о ней забываем. Я считаю, что наша задача – сохранить историю, передать знания следующим поколениям, - отметил руководитель активистов Дмитрий Федосеев. - С помощью массовых субботников мы не только воспитываем экологическую культуру, но и рассказываем о городе, в котором живем, о его истории, достопримечательностях, прививаем молодежи бережное отношение к окружающей среде». Во время уборки территории площади несколько ребят решили восполнить пробелы в своих знаниях и во время пятиминутного отдыха начали расспрашивать старших товарищей о Завенягине, кто-то «отправился» в интернет. Одна из волонтеров Кристина Смирнова сказала, что обязательно расскажет о площади своим друзьям и в будущем проведет для них здесь экскурсию. Не исключено, что инициативная молодежь со временем предложит и свои проекты по благоустройству данного места и прилегающей территории. «В перспективе здесь можно разбить парковую зону или организовать экспозицию, посвященную Завенягину», - предположил Дмитрий Федосеев.

Просмотров:135 Многие из тех, кто приехал на субботник, впервые оказались и на этой площади и в Старом городе. Кто-то впервые услышал фамилию первого директора Норильского горно-металлургического комбината.Организаторы приурочили субботник к 65-летнему юбилею города, Дню металлурга и 80-летней годовщине назначения Авраамия Павловича Завенягина начальником строительства норильского комбината.Раньше эта площадь была популярна, и норильчане любили там собираться 1 мая и в другие праздничные и памятные даты. Сейчас ее всегда посещают гости Норильска, которые прилетают в командировку или на праздничные мероприятия.Площадь у никелевого завода получила имя первого директора комбината в 1960 году, после установки там бюста Завенягина. Он был выполнен на заводе художественного литья в Мытищах, установлен на постамент, облицованный черным мрамором. Автором памятника был Юрий Нерода, представитель известной династии скульпторов. В Норильске это был первый монумент в честь человека «из наших», до этого в городе ставили памятники Ленину, Сталину, Калинину. В 1993 году бюст перенесли в здание управления комбината на Гвардейскую площадь, где он и стоит по сей день. На площади же установили новый.Субботник в исторической части города, по мнению его участников, это возможность сделать город чище и познакомиться с его историей. «Раньше эта площадь была местом притяжения горожан. Сейчас ее показывают гостям Норильска, а мы сами, жители города, к сожалению, о ней забываем. Я считаю, что наша задача – сохранить историю, передать знания следующим поколениям, - отметил руководитель активистов Дмитрий Федосеев. - С помощью массовых субботников мы не только воспитываем экологическую культуру, но и рассказываем о городе, в котором живем, о его истории, достопримечательностях, прививаем молодежи бережное отношение к окружающей среде».Во время уборки территории площади несколько ребят решили восполнить пробелы в своих знаниях и во время пятиминутного отдыха начали расспрашивать старших товарищей о Завенягине, кто-то «отправился» в интернет. Одна из волонтеров Кристина Смирнова сказала, что обязательно расскажет о площади своим друзьям и в будущем проведет для них здесь экскурсию.Не исключено, что инициативная молодежь со временем предложит и свои проекты по благоустройству данного места и прилегающей территории. «В перспективе здесь можно разбить парковую зону или организовать экспозицию, посвященную Завенягину», - предположил Дмитрий Федосеев.