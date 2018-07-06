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6 июля 2018, 16:12



Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.

Проникнуть в горящую квартиру пожарным удалось только через окно с помощью автолестницы. Из квартиры были эвакуированы трое детей: четырех, шести и восьми лет. Как сообщили на станции скорой помощи, с отравлением угарным газом врачи доставили их в детскую городскую больницу. Двое старших детей находятся на обследовании, младшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. По информации дознавателей, огнем была охвачена одна комната площадью 15 кв. м. Мебель и домашние вещи выгорели полностью. Причины возгорания устанавливаются. Правовую оценку ситуации сделает и следственный комитет, который также проводит проверку по данному факту.

Просмотров:374 Сообщение о возгорании в жилой квартире на восьмом этаже дома номер 6а на улице 50 лет Октября поступило на пульт дежурного пожарной части в 10.42. На место ЧП выехали две автоцистерны и одна машина с автолестницей. В тушении пожара было задействовано 11 человек.Проникнуть в горящую квартиру пожарным удалось только через окно с помощью автолестницы. Из квартиры были эвакуированы трое детей: четырех, шести и восьми лет.Как сообщили на станции скорой помощи, с отравлением угарным газом врачи доставили их в детскую городскую больницу. Двое старших детей находятся на обследовании, младшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.По информации дознавателей, огнем была охвачена одна комната площадью 15 кв. м. Мебель и домашние вещи выгорели полностью. Причины возгорания устанавливаются. Правовую оценку ситуации сделает и следственный комитет, который также проводит проверку по данному факту.