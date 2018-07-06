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6 июля 2018, 16:54



В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика

Дело в том, что с учетом требований законодательства, перевозчику придется продолжать обслуживать пассажиров в течении 90 дней с момента подачи уведомления, то есть вплоть до 11 сентября 2018 года. «За три месяца, в течение которых перевозчик будет продолжать работать, администрация города проведет необходимые конкурсные процедуры и определит нового перевозчика, который продолжить выполнять перевозки по данному маршруту», – пояснил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. Напомним, по итогам открытого конкурса на право получения свидетельства о выполнении перевозок по муниципальным маршрутам и в начале 2018 года был определен перевозчик ООО «ЗТК+». Работать на маршруте 8А перевозчик начал с 1 марта 2018 года. На маршрут должны были выходить три автобуса. За время работы перевозчика неоднократно выявлялись факты, что на линию выходят один или два. Перевозчику на это нарушение указывалось. Возможно, это и стало причиной того, что он решил отказаться от пассажирских перевозок. До того момента, пока не определится новый подрядчик горожане не останутся без этого маршрута. – добавил Павел Пискунов. – Перевозчик будет работать на маршруте. Информация о сложившейся ситуации направлена в контролирующие органы: прокуратуру и в управление государственного автодорожного надзора. В ситуации, если перевозки будут также срываться, то будем рассматривать вариант с подачей документов в суд и дальнейшим лишением перевозчика свидетельства на право выполнять перевозки по муниципальным маршрутам. В дальнейшем есть вероятность того, что этот перевозчик может быть внесен в «черный» список и уже не сможет участвовать в конкурсе. Если конкурс в сентябре не состоится, то администрация города будет изыскивать другие возможности. Так, автобусы 1А осуществляют перевозки по похожему маршруту с 8А (кольцо улиц Талнахская-Комсомольская), но окончательное решение по замене одного маршрута другим будет приниматься после того, как проведут анализ пассажиропотока.

Просмотров:192 ООО «ЗТК+, выполняющий пассажирские перевозки по кольцевому маршруту 8А (Талнахская – Комсомольская) 11 июня текущего года уведомил администрацию города о намерении прекратить работу на данном направлении. Однако прекратить перевозки сразу – у подрядчика не получится.Дело в том, что с учетом требований законодательства, перевозчику придется продолжать обслуживать пассажиров в течении 90 дней с момента подачи уведомления, то есть вплоть до 11 сентября 2018 года.«За три месяца, в течение которых перевозчик будет продолжать работать, администрация города проведет необходимые конкурсные процедуры и определит нового перевозчика, который продолжить выполнять перевозки по данному маршруту», – пояснил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства.Напомним, по итогам открытого конкурса на право получения свидетельства о выполнении перевозок по муниципальным маршрутам и в начале 2018 года был определен перевозчик ООО «ЗТК+». Работать на маршруте 8А перевозчик начал с 1 марта 2018 года. На маршрут должны были выходить три автобуса. За время работы перевозчика неоднократно выявлялись факты, что на линию выходят один или два. Перевозчику на это нарушение указывалось. Возможно, это и стало причиной того, что он решил отказаться от пассажирских перевозок.До того момента, пока не определится новый подрядчик горожане не останутся без этого маршрута. – добавил Павел Пискунов. – Перевозчик будет работать на маршруте. Информация о сложившейся ситуации направлена в контролирующие органы: прокуратуру и в управление государственного автодорожного надзора. В ситуации, если перевозки будут также срываться, то будем рассматривать вариант с подачей документов в суд и дальнейшим лишением перевозчика свидетельства на право выполнять перевозки по муниципальным маршрутам. В дальнейшем есть вероятность того, что этот перевозчик может быть внесен в «черный» список и уже не сможет участвовать в конкурсе.Если конкурс в сентябре не состоится, то администрация города будет изыскивать другие возможности. Так, автобусы 1А осуществляют перевозки по похожему маршруту с 8А (кольцо улиц Талнахская-Комсомольская), но окончательное решение по замене одного маршрута другим будет приниматься после того, как проведут анализ пассажиропотока.