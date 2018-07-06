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6 июля 2018, 17:18

В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек


На сегодняшний день на благотворительный забег "Норильск, беги со мной!" зарегистрировалось 3155 человек. Общая сумма взносов составила 836 тысяч 757 рублей 50 копеек.
В субботу, 7 июля в 11 часов около музея, на Комсомольской площади начинается выдача стартовых пакетов на стойке регистрации. В 11.45 состоится веселая разминка, а ровно в полдень активные норильчане выйдут на старт. Забег пройдет от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно. Тем, кто по ряду причин бегать не хочет, или не может, но готов помочь финансово, достаточно просто поддержать проект. Сделать это можно и в день забега, подойдя к 11 часам на регистрацию. Стоит напомнить, что все средства, собранные в ходе акции пойдут на лечении 11-летнего Вити Чернушкина.
У мальчика сложный и редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенок-бабочка. На оперативное лечение мальчика необходимо собрать полтора миллиона рублей. Операцию Вите проведут в немецком городе Фрайбург и мальчик сможет самостоятельно ходить. В своем письме-обращении к норильчанам Витя написал, что очень хочет ходить сам и без боли. И такой шанс у него есть!

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