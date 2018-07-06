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6 июля 2018, 17:18



В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек

В субботу, 7 июля в 11 часов около музея, на Комсомольской площади начинается выдача стартовых пакетов на стойке регистрации. В 11.45 состоится веселая разминка, а ровно в полдень активные норильчане выйдут на старт. Забег пройдет от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно. Тем, кто по ряду причин бегать не хочет, или не может, но готов помочь финансово, достаточно просто поддержать проект. Сделать это можно и в день забега, подойдя к 11 часам на регистрацию. Стоит напомнить, что все средства, собранные в ходе акции пойдут на лечении 11-летнего Вити Чернушкина. У мальчика сложный и редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенок-бабочка. На оперативное лечение мальчика необходимо собрать полтора миллиона рублей. Операцию Вите проведут в немецком городе Фрайбург и мальчик сможет самостоятельно ходить. В своем письме-обращении к норильчанам Витя написал, что очень хочет ходить сам и без боли. И такой шанс у него есть!

Просмотров:135 На сегодняшний день на благотворительный забег "Норильск, беги со мной!" зарегистрировалось 3155 человек. Общая сумма взносов составила 836 тысяч 757 рублей 50 копеек.В субботу, 7 июля в 11 часов около музея, на Комсомольской площади начинается выдача стартовых пакетов на стойке регистрации. В 11.45 состоится веселая разминка, а ровно в полдень активные норильчане выйдут на старт. Забег пройдет от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно. Тем, кто по ряду причин бегать не хочет, или не может, но готов помочь финансово, достаточно просто поддержать проект. Сделать это можно и в день забега, подойдя к 11 часам на регистрацию. Стоит напомнить, что все средства, собранные в ходе акции пойдут на лечении 11-летнего Вити Чернушкина.У мальчика сложный и редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенок-бабочка. На оперативное лечение мальчика необходимо собрать полтора миллиона рублей. Операцию Вите проведут в немецком городе Фрайбург и мальчик сможет самостоятельно ходить. В своем письме-обращении к норильчанам Витя написал, что очень хочет ходить сам и без боли. И такой шанс у него есть!