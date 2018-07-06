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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:02 Узнать больше о зимней Универсиаде 2019 норильчане смогут в шатере U-NICKEL Sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник»
17:18 В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек
16:54 В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика
16:12 Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11 Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не только очистили историческое место от мусора и отмыли памятник, но и узнали, кто такой Авраамий Павлович Завенягин.
15:42 Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47 Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы.
13:45 В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37 В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители.
13:30 Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
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