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6 июля 2018, 18:02



Узнать больше о зимней Универсиаде 2019 норильчане смогут в шатере U-NICKEL Sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник»

Для посетителей шатра U-Nickel sport point запланированы ежедневные интеллектуальные разминки и викторины, которые помогут узнать больше о предстоящей Зимней универсиаде 2019, а также мини-турниры по футболу и аэрохоккею (в будние дни время проведения - 12.00, 14.00, 18.00; в выходные дни время проведения - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; время награждения - 19.00) С помощью специального компьютерного оборудования вы сможете "прокатиться" на единственном в России аттракционе «Родельбан» (сочетание скорости бобслейной трассы и американских горок), подняться на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс Фанпарка «Бобровый Лог», а также в специальном купольном кинотеатре полюбоваться самым прекрасным природным явлением, северным сиянием. В специально оборудованной мобильной фотостудии вы сможете сделать бесплатные фото с символикой предстоящей Зимней универсиады 2019. Также в шатре всех гостей приветливо встретит робот NIKaNOR, который расскажет о вкладе компании в развитие спорта и в подготовку Зимней универсиады 2019, пообщается и сфотографируется с посетителями, и талисман Зимней универсиады 2019 U-Лайка. Работать шатер будет по 29 июля, сообщает пресс-служба компании «Норникель».

Просмотров:133 Спортивный шатер компании «Норникель», генерального партнера XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске, открывает свои двери для жителей и гостей города 10 июля.Для посетителей шатра U-Nickel sport point запланированы ежедневные интеллектуальные разминки и викторины, которые помогут узнать больше о предстоящей Зимней универсиаде 2019, а также мини-турниры по футболу и аэрохоккею (в будние дни время проведения - 12.00, 14.00, 18.00; в выходные дни время проведения - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; время награждения - 19.00)С помощью специального компьютерного оборудования вы сможете "прокатиться" на единственном в России аттракционе «Родельбан» (сочетание скорости бобслейной трассы и американских горок), подняться на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс Фанпарка «Бобровый Лог», а также в специальном купольном кинотеатре полюбоваться самым прекрасным природным явлением, северным сиянием.В специально оборудованной мобильной фотостудии вы сможете сделать бесплатные фото с символикой предстоящей Зимней универсиады 2019.Также в шатре всех гостей приветливо встретит робот NIKaNOR, который расскажет о вкладе компании в развитие спорта и в подготовку Зимней универсиады 2019, пообщается и сфотографируется с посетителями, и талисман Зимней универсиады 2019 U-Лайка.Работать шатер будет по 29 июля, сообщает пресс-служба компании «Норникель».