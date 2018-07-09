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9 июля 2018, 11:31

В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.


В мероприятии приняли участие глава города Ринат Ахметчин, депутаты Норильского городского Совета, руководители различных служб и управлений администрации, предприятий и учреждений, территориальных управлений федеральных органов власти.
Участники отрабатывали навыки в стрельбе на стрельбище ОИК-30. Каждый выполнил по десять зачетных выстрелов из АК-74 с расстояния 100 метров.
Самой меткой среди женщин оказалась Ирина Субочева, начальник управления культуры, второе место заняла Ольга Кротова, начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города, замкнула тройку лидеров Лидия Леу, начальник управления административной практики. Среди мужчин первым стал Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, вторым - Николай Гурьянов, и. о. начальника ФКУ «ОИК-30» ГУ ФСИН по Красноярскому краю, третьим – Евгений Борисевич, директор МУП «КОС».
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    Список новостей

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45   В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината. 17:56   Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
13:13   В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд. 13:11   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.
12:07   Мечты сбываются! Около одного миллиона рублей собрали норильчане на лечение больному ребенку. 11:31   В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.

 6 июля 2018 
18:02   Узнать больше о зимней Универсиаде-2019 норильчане смогут в шатре U-NICKEL sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник». 17:18   В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек.
16:54   В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика. 16:12   Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11   Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не ... 15:42   Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47   Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы. 13:45   В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37   В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители. 13:30   Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
13:27   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей. 10:04   Норильские полицейские напоминают о недопустимости нахождения подростков в общественных местах в ночное время.

 4 июля 2018 
19:26   Каждую среду в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться молебен перед иконой Божией Матери "Всецарица". 17:45   На инстаграм вовсю идет голосование за участников фотоконкурса «В ритме норильского времени».
17:25   Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники 16:37   Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
14:54   В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий. 14:26   Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
14:20   «История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа.




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