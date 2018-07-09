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9 июля 2018, 11:31



В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.

Участники отрабатывали навыки в стрельбе на стрельбище ОИК-30. Каждый выполнил по десять зачетных выстрелов из АК-74 с расстояния 100 метров. Самой меткой среди женщин оказалась Ирина Субочева, начальник управления культуры, второе место заняла Ольга Кротова, начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города, замкнула тройку лидеров Лидия Леу, начальник управления административной практики. Среди мужчин первым стал Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, вторым - Николай Гурьянов, и. о. начальника ФКУ «ОИК-30» ГУ ФСИН по Красноярскому краю, третьим – Евгений Борисевич, директор МУП «КОС».

Просмотров:214 В мероприятии приняли участие глава города Ринат Ахметчин, депутаты Норильского городского Совета, руководители различных служб и управлений администрации, предприятий и учреждений, территориальных управлений федеральных органов власти.Участники отрабатывали навыки в стрельбе на стрельбище ОИК-30. Каждый выполнил по десять зачетных выстрелов из АК-74 с расстояния 100 метров.Самой меткой среди женщин оказалась Ирина Субочева, начальник управления культуры, второе место заняла Ольга Кротова, начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города, замкнула тройку лидеров Лидия Леу, начальник управления административной практики. Среди мужчин первым стал Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, вторым - Николай Гурьянов, и. о. начальника ФКУ «ОИК-30» ГУ ФСИН по Красноярскому краю, третьим – Евгений Борисевич, директор МУП «КОС».