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9 июля 2018, 12:07



Мечты сбываются! Около одного миллиона рублей собрали норильчане на лечение больному ребенку.

В конце лета мальчик отправится в Германию, где ему назначена операция. Теперь мечта мальчика ходить самостоятельно и без боли станет реальностью!

Просмотров:233 В благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» приняли участие 3300 человек. В рамках третьего благотворительного забега норильчане вышли на старт, чтобы помочь благополучателю благотворительного фонда «Территория добра» одиннадцатилетнему Вите Чернушкину встать на ноги. Собрали 929 666 рублей.В конце лета мальчик отправится в Германию, где ему назначена операция. Теперь мечта мальчика ходить самостоятельно и без боли станет реальностью!